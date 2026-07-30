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Больше не доступен
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-порт для зарядки
18 Вт
Эта стильная микросистема позволяет воспроизводить плейлисты и многое другое через Bluetooth и с компакт-дисков, а также слушать FM-радио. Цифровой тюнер с 10 предустановками обеспечит четкий прием сигнала, а CD-плеер поддерживает формат MP3 и записанные CD.
Вертикальные громкоговорители позволяют оценить качественное звучание и мощные басы с НЧ-динамиков 3" и фазоинверторов. Максимальная выходная мощность 18 Вт позволяет наполнить звуком небольшое помещение, например кабинет или спальню.
Двутонное основное устройство и динамики, выполненные в стиле систем Hi-Fi. Рельефный регулятор громкости дает ощущение комфорта при использовании. На передней панели устройства находятся кнопки для управления воспроизведением и выбора источника.
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