Слушайте то, что вам нравится

Слушайте подкасты и любимую музыку во всех деталях. Вновь откройте для себя музыку с компакт-дисков и слушайте радио. Эта микросистема с классическим дизайном отлично звучит в небольших помещениях и поддерживает другие источники, подключаемые через USB или аудиовход.