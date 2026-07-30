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  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится
  • Слушайте то, что вам нравится

Больше не доступен

Музыкальная микросистема

TAM3205/12

Слушайте то, что вам нравится
Слушайте подкасты и любимую музыку во всех деталях. Вновь откройте для себя музыку с компакт-дисков и слушайте радио. Эта микросистема с классическим дизайном отлично звучит в небольших помещениях и поддерживает другие источники, подключаемые через USB или аудиовход.
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Слушайте то, что вам нравится

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-порт для зарядки

  • 18 Вт

Вся Ваша музыка

Эта стильная микросистема позволяет воспроизводить плейлисты и многое другое через Bluetooth и с компакт-дисков, а также слушать FM-радио. Цифровой тюнер с 10 предустановками обеспечит четкий прием сигнала, а CD-плеер поддерживает формат MP3 и записанные CD.

Громкоговорители с фазоинвертором. Насыщенные басы

Вертикальные громкоговорители позволяют оценить качественное звучание и мощные басы с НЧ-динамиков 3" и фазоинверторов. Максимальная выходная мощность 18 Вт позволяет наполнить звуком небольшое помещение, например кабинет или спальню.

Классический дизайн

Двутонное основное устройство и динамики, выполненные в стиле систем Hi-Fi. Рельефный регулятор громкости дает ощущение комфорта при использовании. На передней панели устройства находятся кнопки для управления воспроизведением и выбора источника.

Технические характеристики

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