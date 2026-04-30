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TAM3505M2/12
Низкочастотные динамики Bass Reflex
20 Вт
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, аудиовход
Оцените чистый стереозвук и глубокие басы с отдельными динамиками благодаря мощному выводу звука 20 Вт (среднеквадр.), НЧ-динамикам 3" и фазоинверторам. Цифровое управление звуком позволяет выбирать из предустановленных стилей звучания — от музыки до радиопостановок — для всегда оптимального звучания любого контента.
Музыка, подкасты, новости, радиопостановки и спортивные трансляции — этот список можно продолжать вечно! Подключайтесь для прослушивания радиостанций DAB+/FM, воспроизводите музыку через Bluetooth и подключайте другие источники, такие как флэш-накопители через USB или диджейские пульты через аудиовход. Цифровой тюнер с 20 предустановками обеспечит чистое звучание, а CD-плеер поддерживает диски MP3 и других форматов.
Bluetooth LE Audio и кодек LC3 обеспечивают заметно более чистый звук при потоковой передаче контента. Auracast также поддерживается для транслирования музыки с совместимого мобильного устройства на микросистему и другие совместимые с Auracast динамики.
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