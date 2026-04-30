Включайте музыку откуда угодно

Музыка, подкасты, новости, радиопостановки и спортивные трансляции — этот список можно продолжать вечно! Подключайтесь для прослушивания радиостанций DAB+/FM, воспроизводите музыку через Bluetooth и подключайте другие источники, такие как флэш-накопители через USB или диджейские пульты через аудиовход. Цифровой тюнер с 20 предустановками обеспечит чистое звучание, а CD-плеер поддерживает диски MP3 и других форматов.