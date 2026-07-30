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Больше не доступен
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-порт для зарядки
60 Вт, аудиовход
Эта стильная микросистема поддерживает потоковое воспроизведение плейлистов, компакт-дисков и радио DAB+/FM. Цифровой тюнер обеспечивает чистое звучание; также вы можете задать до 20 предустановок для радиостанций FM и DAB+, а CD-плеер поддерживает MP3 и записанные диски.
Эти вертикальные громкоговорители обеспечат чистое звучание и насыщенные басы благодаря сочетанию НЧ-динамика, ВЧ-динамика и фазоинверторов. Максимальная мощность 60 Вт позволит окутать звуком все помещения в доме. Идеально для гостиной или открытого жилого пространства.
Двутонное основное устройство и динамики, выполненные в стиле систем Hi-Fi. Рельефный регулятор громкости дает ощущение комфорта при использовании. На передней панели устройства находятся кнопки для управления воспроизведением и выбора источника.
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