КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
  • Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.

Больше не доступен

Музыкальная микросистема

TAM4505/12

Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.
Дополните интерьер своего дома этой классической микросистемой с качественным звучанием. Оцените цифровое радио DAB+/FM без помех, потоковое воспроизведение музыки и подкастов, а также поддержку компакт-дисков — все это с насыщенным звуком 60 Вт. Через USB и аудиовход к этой АС можно подключать и другие источники сигнала.
Посмотреть все преимущества

Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-порт для зарядки

  • 60 Вт, аудиовход

Вся Ваша музыка

Эта стильная микросистема поддерживает потоковое воспроизведение плейлистов, компакт-дисков и радио DAB+/FM. Цифровой тюнер обеспечивает чистое звучание; также вы можете задать до 20 предустановок для радиостанций FM и DAB+, а CD-плеер поддерживает MP3 и записанные диски.

Громкоговорители с фазоинвертором. Насыщенные басы

Эти вертикальные громкоговорители обеспечат чистое звучание и насыщенные басы благодаря сочетанию НЧ-динамика, ВЧ-динамика и фазоинверторов. Максимальная мощность 60 Вт позволит окутать звуком все помещения в доме. Идеально для гостиной или открытого жилого пространства.

Классический дизайн

Двутонное основное устройство и динамики, выполненные в стиле систем Hi-Fi. Рельефный регулятор громкости дает ощущение комфорта при использовании. На передней панели устройства находятся кнопки для управления воспроизведением и выбора источника.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.