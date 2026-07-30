Стильный внешний вид. Насыщенное звучание.

Дополните интерьер своего дома этой классической микросистемой с качественным звучанием. Оцените цифровое радио DAB+/FM без помех, потоковое воспроизведение музыки и подкастов, а также поддержку компакт-дисков — все это с насыщенным звуком 60 Вт. Через USB и аудиовход к этой АС можно подключать и другие источники сигнала.