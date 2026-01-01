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TAMS1YL/00
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Ringo Duo
Сверхлёгкие наушники с культовым дизайном 80-х и впечатляющим современным звучанием. Используйте их без проводов или подключайте по кабелю. В комплект входят чёрные, жёлтые и оранжевые амбушюры, которые ещё больше подчёркивают ретро-стиль.
Впечатляющий звук. Ретро-стиль
Слушайте без проводов или по кабелю
До 26 часов воспроизведения
Кабель USB-C в комплекте
Внешний вид возвращает в прошлое. Звук — здесь и сейчас. Благодаря специально настроенным 40 mm излучателям эти накладные наушники обеспечивают тёплое звучание с насыщенными басами и чистым вокалом. Слушайте без проводов или подключите входящий в комплект кабель USB-C.
Наушники Ringo Duo весят всего 80 g, а невесомое оголовье легко регулируется для идеальной посадки. В комплект входят три набора запасных амбушюр чёрного, жёлтого и оранжевого цветов, чтобы вы могли сочетать несочетаемое.
Полного заряда, занимающего 2 часа через USB-C, хватает до 26 часов воспроизведения. Если нужно быстро подзарядить наушники, всего 15 минут зарядки обеспечат дополнительные 6 часов воспроизведения.
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