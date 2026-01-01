Ringo Duo

Сверхлёгкие наушники с культовым дизайном 80-х и впечатляющим современным звучанием. Используйте их без проводов или подключайте по кабелю. В комплект входят чёрные, жёлтые и оранжевые амбушюры, которые ещё больше подчёркивают ретро-стиль.