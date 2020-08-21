Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Энергия музыки
Встряхните своих друзей с Bluetooth-колонкой, оснащенной двумя излучателями для передачи мощных низких частот! Вы можете подключить к ней гитару и микрофон, чтобы создать эффект живого выступления. Мигающие световые индикаторы, занятные возможности караоке и 14 часов работы в режиме воспроизведения.
Bluetooth®
Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Дата пользования 2020-07-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Дата пользования 2020-07-20