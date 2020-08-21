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Больше не доступен

Bluetooth-колонка для вечеринок

TANX200/10

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Энергия музыки

Встряхните своих друзей с Bluetooth-колонкой, оснащенной двумя излучателями для передачи мощных низких частот! Вы можете подключить к ней гитару и микрофон, чтобы создать эффект живого выступления. Мигающие световые индикаторы, занятные возможности караоке и 14 часов работы в режиме воспроизведения.

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Энергия музыки

  • Bluetooth®

Линейный вход и линейный выход (3,5 мм)

Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса

Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса

Размеры: 268x556x285 мм

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Дата пользования 2020-07-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Дата пользования 2020-07-20

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