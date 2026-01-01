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Больше не доступен

Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res

TAPN505BK/00

Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе.

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Беспроводной шейный обод со звуком Hi-Res и технологией ANC

Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

  • 13-мм излучатели, закрытое оформление

  • Вкладыши

  • Черный

  • Шейный обод

14 часов воспроизведения (9 с функцией активного шумоподавления)

Что бы ни преподнес вам день, эти беспроводные наушники-вкладыши продолжат работать. Полная зарядка занимает всего 2 часа и позволяет слушать музыку до 14 часов. Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

Активное шумоподавление. Чтобы вас ничего не отвлекало

Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.

Полный деталей звук. Мощные басы.

Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

Технические характеристики

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