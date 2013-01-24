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Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

TAPN505BK/00
Общая оценка / 5
  • Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
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    Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

    TAPN505BK/00
    Общая оценка / 5

    Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

    Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

    Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

    Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

    Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши со звуком Hi-Res,

    Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

    Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах

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      Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

      Беспроводной шейный обод со звуком Hi-Res и технологией ANC

      • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши
      • Шейный обод

      9 часов воспроизведения (7 при активном шумоподавлении)

      Что бы ни преподнес вам день, эти беспроводные наушники-вкладыши продолжат работать. Полная зарядка занимает всего 2 часа и позволяет слушать музыку до 9 часов. Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

      Активное шумоподавление. Чтобы вас ничего не отвлекало

      Забудьте об окружающем мире с активным шумоподавлением. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.

      Полный деталей звук. Мощные басы.

      Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

      Звук высокого разрешения. Больше деталей

      Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

      Эти беспроводные наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы включите Bluetooth. После сопряжения они запоминают последнее устройство, с которым были сопряжены.

      Тонкий шейный обод для комфортного длительного ношения. Чехол для переноски

      Тонкий шейный обод имеет комфортную посадку на шее. Виброрежим позволяет не пропускать входящие вызовы, когда вы погружены в музыку или если наушники лежат у вас на шее.

      3 сменные резиновые насадки.

      Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

      Google Ассистент. Управляйте своей жизнью в пути

      Управляйте событиями своей жизни, не доставая телефон — просто попросите Google Ассистента выполнить нужное действие. Ассистент активируется простым нажатием шейного обода. Вы можете попросить его открыть календарь, прочитать уведомления с телефона, совершить вызов или отправить сообщение друзьям, управлять плэйлистом и делать многое другое.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

      Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

      12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами

      Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да
        Дорожный футляр
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Отключение микрофона
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        9  ч
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        160 ч*
        Время разговора
        9 часов

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Диаметр излучателя
        12,2 мм

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 48 95229 10185 9
        высота
        24,7  см
        Длина
        43,2  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        ширина
        38,3  см
        Вес брутто
        7,93  кг
        Вес нетто
        0,816  кг
        Вес упаковки
        7,114  кг

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        EAN
        48 95229 10185 2
        высота
        22  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        ширина
        17  см
        Вес брутто
        0,26  кг
        Вес нетто
        0,034  кг
        Вес упаковки
        0,226  кг

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