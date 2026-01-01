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Больше не доступен
TAPN505BK/00
Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе.
13-мм излучатели, закрытое оформление
Вкладыши
Черный
Шейный обод
Что бы ни преподнес вам день, эти беспроводные наушники-вкладыши продолжат работать. Полная зарядка занимает всего 2 часа и позволяет слушать музыку до 14 часов. Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.
Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.
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