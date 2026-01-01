Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи

Не теряйте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе.