Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах
Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда там, где нужно. Не отвлекайтесь на мелочи
Поддерживайте концентрацию с этими беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые обеспечивают до 14 часов работы в режиме воспроизведения. Легкий шейный обод позволит всегда держать наушники под рукой. Современные интеллектуальные функции помогут жить в своем темпе. Узнать обо всех преимуществах
Что бы ни преподнес вам день, эти беспроводные наушники-вкладыши продолжат работать. Полная зарядка занимает всего 2 часа и позволяет слушать музыку до 9 часов. Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.
Забудьте об окружающем мире с активным шумоподавлением. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.
Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.
Эти беспроводные наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы включите Bluetooth. После сопряжения они запоминают последнее устройство, с которым были сопряжены.
Тонкий шейный обод имеет комфортную посадку на шее. Виброрежим позволяет не пропускать входящие вызовы, когда вы погружены в музыку или если наушники лежат у вас на шее.
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.
Управляйте событиями своей жизни, не доставая телефон — просто попросите Google Ассистента выполнить нужное действие. Ассистент активируется простым нажатием шейного обода. Вы можете попросить его открыть календарь, прочитать уведомления с телефона, совершить вызов или отправить сообщение друзьям, управлять плэйлистом и делать многое другое.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.
Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах
Дизайн
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Питание
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки