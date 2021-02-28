Классический компаньон

От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах