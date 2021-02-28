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- Шнур питания сети переменного тока
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Классический компаньон
От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Классический компаньон
От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах
Классический компаньон
От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Классический компаньон
От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах
Портативный радиоприемник
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Этот аналоговый радиоприемник FM/MW отлично впишется в любой интерьер. Большое классическое окошко настройки позволяет без труда выбирать нужную частоту — просто поверните боковой диск настройки, чтобы переместить индикатор на шкале.
Оцените эффектное звучание музыки в музыкальном режиме. Переключитесь в новостной режим при прослушивании новостей, ток-шоу и радиопостановок. Динамик 3,5" обеспечит высокое качество звука для любого контента.
Настраивать громкость на этом радиоприемнике максимально просто! В дополнение к большому диску настройки звука это радио оснащено переключателем FM/MW и режимов звука. А разъем для наушников поможет не отвлекать других при прослушивании.
Это радио станет идеальным компаньоном для прослушивания любимых радиостанций. Подключите его к сети переменного тока или установите две батарейки типа D и отправляйтесь на прогулку. Отлично сочетается с вечерним отдыхом на балконе с бокалом вина или пикником во дворе дома.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Будильник
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