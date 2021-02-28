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    Портативный радиоприемник

    TAR2506/12
    Общая оценка / 5
    • Классический компаньон Классический компаньон Классический компаньон
      -{discount-value}

      Портативный радиоприемник

      TAR2506/12
      Общая оценка / 5

      Классический компаньон

      От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный радиоприемник

      Классический компаньон

      От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах

      Классический компаньон

      От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный радиоприемник

      Классический компаньон

      От кухни до ванной комнаты и гаража — оцените традиционное звучание любимой музыки. Этот классический аналоговый радиоприемник FM/MW прост в настройке, а также отлично звучит и выглядит. Отправляетесь на прогулку? Это радио работает как от сети переменного тока, так и от батареек. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

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        Классический компаньон

        • FM/MW
        • Аналоговая настройка
        • Сеть переменного тока / батареи
        Классический дизайн. Простая настройка

        Классический дизайн. Простая настройка

        Этот аналоговый радиоприемник FM/MW отлично впишется в любой интерьер. Большое классическое окошко настройки позволяет без труда выбирать нужную частоту — просто поверните боковой диск настройки, чтобы переместить индикатор на шкале.

        Новостной и музыкальный режим. Управление звуком

        Новостной и музыкальный режим. Управление звуком

        Оцените эффектное звучание музыки в музыкальном режиме. Переключитесь в новостной режим при прослушивании новостей, ток-шоу и радиопостановок. Динамик 3,5" обеспечит высокое качество звука для любого контента.

        Простое управление. Большой диск настройки громкости

        Простое управление. Большой диск настройки громкости

        Настраивать громкость на этом радиоприемнике максимально просто! В дополнение к большому диску настройки звука это радио оснащено переключателем FM/MW и режимов звука. А разъем для наушников поможет не отвлекать других при прослушивании.

        Установка в любом месте

        Это радио станет идеальным компаньоном для прослушивания любимых радиостанций. Подключите его к сети переменного тока или установите две батарейки типа D и отправляйтесь на прогулку. Отлично сочетается с вечерним отдыхом на балконе с бокалом вина или пикником во дворе дома.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          300 мВт
          Звуковая система
          Моно
          Улучшение звука
          регулировка тона
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)

        • Громкоговорители

          Диаметр широкополосного излучателя
          3,5"
          Количество широкополосных излучателей
          1

        • Подключения

          Bluetooth
          Нет
          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)
          Аудиовход
          Нет

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          RDS
          Нет

        • Питание

          Тип элемента питания
          Батарея D (LR20)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50/60 Гц
          Количество батарей
          2

        • Размеры упаковки

          высота
          19.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Укладка
          ширина
          23.5  см
          Глубина
          9  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 11663 4
          Вес брутто
          0.972  кг
          Вес нетто
          0.802  кг
          Вес упаковки
          0.17  кг

        • Габариты изделия

          высота
          14.9  см
          ширина
          21  см
          Глубина
          6.63  см
          Вес
          0.7  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          Нет
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Нет

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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