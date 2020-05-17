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    Радиочасы

    TAR5005/10
    Общая оценка / 5
    • Универсальное радио для дома Универсальное радио для дома Универсальное радио для дома
      -{discount-value}

      Радиочасы

      TAR5005/10
      Общая оценка / 5

      Универсальное радио для дома

      Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Универсальное радио для дома

      Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах

      Универсальное радио для дома

      Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Универсальное радио для дома

      Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Радиочасы

        - {discount-value}

        Итого:

        Универсальное радио для дома

        • DAB+

        Впишется в любой интерьер

        От музыки для пробуждения до вечернего плейлиста — этот радиоприемник можно поставить на небольшой столик, узкую столешницу и даже книжную полку. Тюнер DAB+ обеспечивает кристально чистый прием сигнала. Вы можете настроить до 20 предустановок для любимых радиостанций.

        Красивый дизайн для любого интерьера

        Светлый корпус из дерева окружает динамик, закрытый специальной серой тканью. На черном глянцевом дисплее отображается информация о радиостанции и время. На верхней панели приемника находятся кнопки настройки частоты, выбора источника и многое другое.

        Функция будильника для гостей, оставшихся с ночевкой

        Настройте будильник, чтобы разбудить гостей нарастающими звуками радио. Вы можете установить сразу два будильника на разное время с функцией двойного будильника. Идеально, если ваши гости могут проспать первый из них.

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • меню
          • интеллектуальное сканирование
          Сохранение радиостанций
          20
          RDS
          Да.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          1 ватт
          Звуковая система
          Моно
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Количество широкополосных излучателей
          1
          Диаметр широкополосного излучателя
          2,5"

        • Подключения

          Аудиовход
          Нет
          Bluetooth
          Нет

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Цифровое радио (DAB)
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 минут
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          белый
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Габариты изделия

          Глубина
          10,9  см
          высота
          15,45  см
          Вес
          0,52  кг
          ширина
          9,5  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10821 9
          Глубина
          14  см
          Вес брутто
          0,88  кг
          высота
          15  см
          Вес нетто
          0,64  кг
          Вес упаковки
          0,24  кг
          ширина
          23,6  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          На подставке

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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