Другие продукты в комплекте
- Адаптер перем./пост. тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Универсальное радио для дома
Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальное радио для дома
Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах
Универсальное радио для дома
Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальное радио для дома
Этот небольшой радиоприемник DAB+/FM отлично впишется в любой интерьер. Деревянный корпус и ткань динамика создают минималистичный дизайн. Оцените оптимальный прием сигнала, а также функцию будильника для ваших гостей. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
От музыки для пробуждения до вечернего плейлиста — этот радиоприемник можно поставить на небольшой столик, узкую столешницу и даже книжную полку. Тюнер DAB+ обеспечивает кристально чистый прием сигнала. Вы можете настроить до 20 предустановок для любимых радиостанций.
Светлый корпус из дерева окружает динамик, закрытый специальной серой тканью. На черном глянцевом дисплее отображается информация о радиостанции и время. На верхней панели приемника находятся кнопки настройки частоты, выбора источника и многое другое.
Настройте будильник, чтобы разбудить гостей нарастающими звуками радио. Вы можете установить сразу два будильника на разное время с функцией двойного будильника. Идеально, если ваши гости могут проспать первый из них.
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Будильник
Комфорт
Питание
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.