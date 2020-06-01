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Радио для кухни
Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Радио для кухни
Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Радио для кухни
Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Радио для кухни
Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах
Портативный радиоприемник
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От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио для кухни откроет перед вами мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.
Легко следите за временем приготовления блюда. Этот портативный радиоприемник располагает функцией таймера, который легко настраивается в меню устройства. На цифровом дисплее обратный отсчет отображается в часах, минутах и секундах.
В корпус из светлого дерева вписаны черный глянцевый дисплей и динамик, покрытый серой тканью. На передней панели радиоприемника находится кнопки настройки, выбора источника и многое другое. Громкость настраивается с помощью стильного поворотного регулятора.
Розетка нужна, чтобы воспользоваться миксером? Радиоприемник работает и на батарейках! Когда розетка освободится, подключите радиоприемник к электросети с помощью сетевого кабеля переменного тока.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Будильник
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