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    Портативный радиоприемник

    TAR5505/10
    Общая оценка / 5
    • Радио для кухни Радио для кухни Радио для кухни
      -{discount-value}

      Портативный радиоприемник

      TAR5505/10
      Общая оценка / 5

      Радио для кухни

      Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный радиоприемник

      Радио для кухни

      Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Радио для кухни

      Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный радиоприемник

      Радио для кухни

      Готовьте утренний омлет под любимые композиции. Создавайте кулинарные шедевры, слушая интересные подкасты. Этот портативный радиоприемник с DAB+, FM и Bluetooth позволит с интересом проводить время на кухне. А функция таймера поможет не забыть о завершении этапа приготовления. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

        - {discount-value}

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        Радио для кухни

        • DAB+
        • Bluetooth®

        Лучший выбор для кухни

        От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио для кухни откроет перед вами мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.

        Дисплей высокой четкости. Таймер для кухни

        Легко следите за временем приготовления блюда. Этот портативный радиоприемник располагает функцией таймера, который легко настраивается в меню устройства. На цифровом дисплее обратный отсчет отображается в часах, минутах и секундах.

        Красивый дизайн для любого интерьера

        В корпус из светлого дерева вписаны черный глянцевый дисплей и динамик, покрытый серой тканью. На передней панели радиоприемника находится кнопки настройки, выбора источника и многое другое. Громкость настраивается с помощью стильного поворотного регулятора.

        Компактный и удобный

        Розетка нужна, чтобы воспользоваться миксером? Радиоприемник работает и на батарейках! Когда розетка освободится, подключите радиоприемник к электросети с помощью сетевого кабеля переменного тока.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          5 Вт
          Звуковая система
          Моно
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)

        • Громкоговорители

          Диаметр широкополосного излучателя
          3"
          Количество широкополосных излучателей
          1

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Версия Bluetooth
          5,0
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м (открытое пространство)
          Аудиовход
          Нет

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Сохранение радиостанций
          20
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • меню
          • интеллектуальное сканирование
          RDS
          Да.

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          белый
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Количество батарей
          4

        • Размеры упаковки

          высота
          18.6  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          На подставке
          ширина
          29.6  см
          Глубина
          14.4  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 10822 6
          Вес брутто
          1.31  кг
          Вес нетто
          1  кг
          Вес упаковки
          0.31  кг

        • Габариты изделия

          высота
          14.06  см
          ширина
          20.66  см
          Глубина
          10.6  см
          Вес
          0.86  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          Нет
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Нет
          Таймер для кухни
          Да

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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