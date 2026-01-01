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TAS1209BK/00
Любимая музыка всегда под рукой
Ваша музыка всегда с вами с этой Bluetooth-колонкой. Пассивный излучатель обеспечивает энергичные басы, а класс защиты IPX4 поможет избежать повреждений устройства, если вдруг начал моросить дождь или вы капнули на нее потом в тренажерном зале. Также можно отвечать на звонки в режиме hands-free
Пассивный излучатель. Энергичные басы
Соедините две колонки для стереозвука
Выходная мощность 5 Вт (среднеквадр.)
Защита от брызг и пота IPX4
Энергичный и богатый бас на этой компактной колонке определенно удивит вас. Берите музыку с собой и слушайте ее в саду, на прогулке или на пляже. Идеально для работы, отдыха и досуга.
Хотите слушать любимые композиции с еще более насыщенным звучанием? Вы можете легко подключить две одинаковые колонки друг к другу для фантастического стереозвука. Слушайте музыку так, как было задумано, — даже на природе она прозвучит во всех деталях.
Эта небольшая колонка справится даже в непростых условиях на природе. Класс защиты IPX4 означает, что ей нипочем капли дождя и пота, поэтому можете расслабиться и слушать музыку где угодно.
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