Любимая музыка всегда под рукой

Ваша музыка всегда с вами с этой Bluetooth-колонкой. Пассивный излучатель обеспечивает энергичные басы, а класс защиты IPX4 поможет избежать повреждений устройства, если вдруг начал моросить дождь или вы капнули на нее потом в тренажерном зале. Также можно отвечать на звонки в режиме hands-free