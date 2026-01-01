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Больше не доступен
TAS1505B/00
Вечеринка в вашем кармане
Вечеринка всегда под рукой с этой сверхкомпактной Bluetooth-колонкой. Это небольшое водонепроницаемое устройство обеспечивает удивительно мощное звучание.
Bluetooth®
Выходная мощность 2,5 Вт
8 часов воспроизведения
Класс защиты от влаги IPX7
Благодаря классу защиты IPX7 с этой портативной Bluetooth-колонкой вы можете погружаться на глубину до 1 метра и находиться под водой до 30 минут. Наслаждайтесь любимой музыкой в душе, возле бассейна и даже в самом бассейне! Радиус действия беспроводной сети составляет 20 метров.
Чистое звучание даже на высокой громкости и мощные басы благодаря пассивному излучателю. Вы получаете 8 часов работы в режиме воспроизведения, а полная зарядка устройства занимает 2,5 часов. Стабильное подключение через Bluetooth и удобная процедура сопряжения.
Оставайтесь собой. Эта компактная Bluetooth-колонка доступна в разных цветах, чтобы вы могли выбрать из них подходящий вашему стилю. Элегантный ремешок для переноски позволяет легко брать устройство с собой куда угодно.
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