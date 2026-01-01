Удивите всех мощным звуком и яркой подсветкой

С этой компактной колонкой с защитой от брызг можно наслаждаться отличным звуком в течение 20 часов без подзарядки. Веселые светодиодные индикаторы задают настроение, в то время как технология Bass+ обеспечивает глубокие басы на любой громкости, кроме того, вы можете подключиться к другим колонкам для еще более мощного звучания.