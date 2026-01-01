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TAS2000B/00
Функция светомузыки
Bass+ и Auracast™
20 часов воспроизведения
Ремешок на запястье и защита от брызг
Эта компактная портативная колонка приятно вас удивит! Вы получите до 20 Вт (10 Вт среднеквадр.) мощности звучания, а два пассивных излучателя и эксклюзивная технология Bass+ обеспечат глубокие и энергичные басы даже на малой громкости. Устройство также оснащено встроенным микрофоном, благодаря чему вы сможете без труда отвечать на звонки по громкой связи.
Благодаря 20 часам работы в режиме воспроизведения вы можете наслаждаться любимыми мелодиями днем и ночью! Удобный ремешок для переноски позволяет легко брать устройство с собой куда угодно, а класс водонепроницаемости IPX5 обеспечивает защиту от дождя и брызг. Быстрой 30-минутной зарядки хватит на 5 часов воспроизведения, а полная зарядка займет примерно 2,5 часа.
Составили свой плейлист? Bluetooth® 5.4 предлагает стабильное подключение для качественного потокового воспроизведения, а многоточечное соединение позволяет подключать два устройства Bluetooth® одновременно. Кроме того, вы можете просто подсоединить к колонке портативный аудиоплеер или флэш-накопитель через порт USB-A.
Отзывы
Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
Класс защиты IPX5 означает, что колонка защищена от потока воды со всех направлений.