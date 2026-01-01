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  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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Больше не доступен

Беспроводная колонка

TAS4807B/00

1 награда

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Вперед! Компактная колонка с мощным звучанием.

Катайтесь. Бегайте. Танцуйте. Тренируйтесь. Любители движения обязательно оценят эту водонепроницаемую АС с двухцветным дизайном. Мощный звук в компактном корпусе и ремень для переноски обеспечивают портативность этой АС. Вперед!

Посмотреть все преимущества

Вперед! Компактная колонка с мощным звучанием.

  • Защита от пыли и влаги IP67

  • Насыщенные басы

  • Встроенный микрофон для звонков

  • До 12 часов музыки

Компактная АС с мощным звучанием

Компактная АС с мощным звучанием

От парков до кемпинга — музыка всегда с вами! Эта портативная АС обеспечит чистое звучание и мощные басы благодаря двум пассивным излучателям. Хотите увеличить мощность? Подключите две АС друг к другу для стереозвучания.

12 часов воспроизведения музыки

12 часов воспроизведения музыки

Любите громкую музыку? Эта АС не разрядится даже при длительном прослушивании. Полного заряда хватит на 12 часов воспроизведения — более чем достаточно для тренировки или вечеринки у костра.

Пыле- и влагозащита IP67. Готовы к вечеринке?*

Пыле- и влагозащита IP67. Готовы к вечеринке?*

В походе, на пляже и в бассейне — рейтинг IP67 означает, что эту АС можно брать с собой куда угодно. Съемный ремешок обеспечивает удобство транспортировки, а радиус действия Bluetooth 20 м — максимально стабильный сигнал, даже если телефон находится далеко от АС.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение TPV_PBTAWARD13

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Примечания

  1. Класс защиты IP67 означает, что излучатель АС защищен от попадания пыли и выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.