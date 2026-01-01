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Больше не доступен
TAS4807B/00
Вперед! Компактная колонка с мощным звучанием.
Катайтесь. Бегайте. Танцуйте. Тренируйтесь. Любители движения обязательно оценят эту водонепроницаемую АС с двухцветным дизайном. Мощный звук в компактном корпусе и ремень для переноски обеспечивают портативность этой АС. Вперед!
Защита от пыли и влаги IP67
Насыщенные басы
Встроенный микрофон для звонков
До 12 часов музыки
От парков до кемпинга — музыка всегда с вами! Эта портативная АС обеспечит чистое звучание и мощные басы благодаря двум пассивным излучателям. Хотите увеличить мощность? Подключите две АС друг к другу для стереозвучания.
Любите громкую музыку? Эта АС не разрядится даже при длительном прослушивании. Полного заряда хватит на 12 часов воспроизведения — более чем достаточно для тренировки или вечеринки у костра.
В походе, на пляже и в бассейне — рейтинг IP67 означает, что эту АС можно брать с собой куда угодно. Съемный ремешок обеспечивает удобство транспортировки, а радиус действия Bluetooth 20 м — максимально стабильный сигнал, даже если телефон находится далеко от АС.
Награды
Отзывы
Класс защиты IP67 означает, что излучатель АС защищен от попадания пыли и выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.