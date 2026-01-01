Пыле- и влагозащита IP67. Готовы к вечеринке?*

В походе, на пляже и в бассейне — рейтинг IP67 означает, что эту АС можно брать с собой куда угодно. Съемный ремешок обеспечивает удобство транспортировки, а радиус действия Bluetooth 20 м — максимально стабильный сигнал, даже если телефон находится далеко от АС.