Ощущение прохлады.
Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощущение прохлады.
Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах
Ощущение прохлады.
Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ощущение прохлады.
Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах
Эти наушники гарантируют 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.
Пусть ваш плэйлист для тренировок заиграет новыми красками. Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не раздражая других.
Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.
Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 40-мм излучателям. Ваши спортивные наушники обеспечивают кристально чистое и детальное — и при этом естественное — звучание вашей любимой музыки.
Плоская складная конструкция делает хранение проще.
Эти спортивные наушники имеют класс защиты от брызг IPX4. Они устойчивы к брызгам с любого направления и могут выдержать больше, чем просто небольшое количество пота. Вы можете тренироваться изо всех сил даже под дождем.
Если вам нужно больше энергии, функция быстрой зарядки обеспечит 2 часа дополнительного воспроизведения всего за 10 минут зарядки.
Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для более формальных мероприятий, так и для встреч с друзьями после тренировки. Складные чашки делают хранение проще.
Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плэйлист, принимать вызовы и регулировать громкость. Для этого вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Питание
Дизайн
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка