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  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.
  • Ощущение прохлады.

Больше не доступен

Беспроводные наушники

TASH402BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Синий
Синий
Черный
Черный
Ощущение прохлады.
Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко.
Посмотреть все преимущества

Даже в самую жаркую погоду.

Ощущение прохлады.

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

  • Защита от воды и пота

20 часов воспроизведения

Эти наушники гарантируют 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

40-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

Пусть ваш плэйлист для тренировок заиграет новыми красками. Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не раздражая других.

Дышащие амбушюры чашек. Легко снять и очистить

Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Непогані навушники

Брав саме для бігу, повністю влаштовують. Не важкі, сильно не тиснуть, навіть після години бігу. Поки що, це найкращі навушники, що у мене були.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TASH402BK Бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TASH402BK Бездротові навушники

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