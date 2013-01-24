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Беспроводные наушники

TASH402LF/00
Общая оценка / 5
  • Ощущение прохлады. Ощущение прохлады. Ощущение прохлады.
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    Беспроводные наушники

    TASH402LF/00
    Общая оценка / 5

    Ощущение прохлады.

    Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Беспроводные наушники

    Ощущение прохлады.

    Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

    Ощущение прохлады.

    Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Беспроводные наушники

    Ощущение прохлады.

    Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах

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      Ощущение прохлады.

      Даже в самую жаркую погоду.

      • 40-мм излучатели/полуоткрытый дизайн
      • Накладные
      • Защита от воды и пота

      20 часов воспроизведения

      Эти наушники гарантируют 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.

      40-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

      Пусть ваш плэйлист для тренировок заиграет новыми красками. Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не раздражая других.

      Дышащие амбушюры чашек. Легко снять и очистить

      Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Амбушюры с охлаждением. Чувство прохлады даже во время интенсивных тренировок.

      Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.

      Детальный звук. Насыщенные низкие частоты. Отменная пассивная шумоизоляция

      Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 40-мм излучателям. Ваши спортивные наушники обеспечивают кристально чистое и детальное — и при этом естественное — звучание вашей любимой музыки.

      Плоская складная конструкция для удобного хранения

      Плоская складная конструкция делает хранение проще.

      Защита от брызг и пота IPX4

      Эти спортивные наушники имеют класс защиты от брызг IPX4. Они устойчивы к брызгам с любого направления и могут выдержать больше, чем просто небольшое количество пота. Вы можете тренироваться изо всех сил даже под дождем.

      Быстрая зарядка. 10 минут зарядки для 2 часов воспроизведения

      Если вам нужно больше энергии, функция быстрой зарядки обеспечит 2 часа дополнительного воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

      Элегантный дизайн. Складные чашки наушников

      Элегантный дизайн прекрасно подойдет как для более формальных мероприятий, так и для встреч с друзьями после тренировки. Складные чашки делают хранение проще.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

      Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плэйлист, принимать вызовы и регулировать громкость. Для этого вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        Медь
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Улучшение звука
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип
        динамический
        Чувствительность
        90 дБ

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Ответить/Завершить разговор

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Краткое руководство пользователя
        Кабель USB
        В комплекте, для зарядки

      • Питание

        Перезарядка
        Да
        Время воспроизведения музыки
        20  ч
        Вес батареи
        2,5
        Тип элемента питания
        Литий-полимерный

      • Дизайн

        цвет
        Светло-зеленый и черный

      • Габариты изделия

        высота
        18  см
        ширина
        17  см
        Глубина
        4,5  см
        Вес
        0,17  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        22,5  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        5  см
        Вес брутто
        0,28  кг
        Вес нетто
        0,179  кг
        Вес упаковки
        0,101  кг
        EAN
        48 95229 10090 9

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        22,1  см
        ширина
        17,6  см
        высота
        24  см
        Вес брутто
        1,02  кг
        Вес нетто
        0,537  кг
        Вес упаковки
        0,483  кг
        GTIN
        1 48 95229 10090 6

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