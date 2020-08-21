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Больше не доступен
TASH402LF/00
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Защита от воды и пота
Эти наушники гарантируют 20 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке, слушая музыку в дороге.
Пусть ваш плэйлист для тренировок заиграет новыми красками. Идеально настроенные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат энергичные басы. Закрытое оформление с пассивной шумоизоляцией позволят забыть о внешнем мире. Вы сможете мотивировать себя любимой музыкой, не раздражая других.
Мягкие и дышащие амбушюры заполнены охлаждающим гелем: как бы сильно вы не потели, наушники останутся холодными в месте контакта с кожей. Амбушюры также можно снять для простой очистки.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Дарт Вейдер
21/08/2020
Україна
Непогані навушники
Брав саме для бігу, повністю влаштовують. Не важкі, сильно не тиснуть, навіть після години бігу. Поки що, це найкращі навушники, що у мене були.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TASH402BK Бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TASH402BK Бездротові навушники
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