Ощущение прохлады.

Побейте личные рекорды с этими беспроводными и устойчивыми к поту полноразмерными наушниками для занятий спортом. Они имеют легкий корпус и удобную посадку, обеспечивая 20 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Амбушюры с охлаждением позволяют вам сохранять концентрацию, даже когда становится жарко. Узнать обо всех преимуществах