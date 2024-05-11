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Полностью беспроводные наушники

TAT1138WT/00

3

| (3) Отзывы

Доступные варианты

Белый
Белый
Синий
Синий
Черный
Черный

Чистое звучание любимой музыки

Оптимальное качество звука. Эти полностью беспроводные наушники используют 13-мм излучатели для насыщенного звучания с энергичными басами, а также ИИ-микрофон для четкой передачи голоса. Оцените пыле- и влагозащиту IPX4 и компактный футляр для зарядки, обеспечивающий 15 часов работы.

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Чистое звучание любимой музыки

  • Высокое качество передачи голоса

  • Излучатели 13 мм для ярких басов

  • Эргономика и комфорт

  • Защита от брызг и пота IPX4

Откалиброванные излучатели 13 мм для насыщенных и энергичных басов

Оцените оптимальное качество звучания согласно задумке исполнителя. Эти наушники имеют особую конструкцию и оснащены динамическими излучателями 13 мм для ярких эмоций при прослушивании. Мощные излучатели расширяют динамический диапазон и качество басов, чтобы вы могли полностью погрузиться в композицию.

Всегда с вами. До 15 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Оцените 5 часов воспроизведения и еще 10 часов после зарядки наушников в карманном футляре.

ИИ-микрофон для высокого качества передачи голоса

Не позволяйте звукам окружения отвлекать вас от прослушивания. Эти наушники оснащены ИИ-микрофоном, который использует передовой механизм ИИ для фильтрации лишнего шума и обеспечения высокого качества аудиосвязи. Качественная передача голоса в любых условиях.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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3.0

из 5

3

Отзывы

4
3
1

11/05/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Плюсы

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Минусы

відсутність індикації заряду на кейсі.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата пользования 2023-04-11

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата пользования 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Этот отзыв про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата пользования 2025-04-15

Этот отзыв про TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Дата пользования 2025-04-15

15/06/2024

Україна

Україна

Не очень радует сразу же после начала использовани

Мне очень жаль, что именно эти наушники Philips tat1138 не поддерживаются в вашем приложении. Я хотел с его помощью сбросить настройки наушников, так как ни один способ из инструкции не сработал и способы для похожих моделей вашей марки тоже не дали результатов. Сброс настроек хотел сделать, по причине того, что наушники не работают должным образом. Подключаются к телефону как два отдельных устройства и аудио воспроизводится только на одном из наушников, на том, который успевает подключится быстрее другого. Куча инструкций от вашего бренда или иных специалистов не дали результатов, как попытки решить проблему сопряжения, так и попытки сбросить настройки) Покупку совершал у вашего партнёра - Цитрус Возможно я просто попал на неприятный фактор брака, но в любом случае растроен

Плюсы

Красивый дизайн, звук, хоть и смог его оценить только отдельно в каждом наушнике)))

Минусы

Описал проблему выше

Этот отзыв про TAT1138BL Справжні бездротові навушники

Дата пользования 2024-05-15

Этот отзыв про TAT1138BL Справжні бездротові навушники

Дата пользования 2024-05-15

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Примечания

  1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.