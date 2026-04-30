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TAT1300BK/00
Компактные и недорогие вкладыши
Естественный звук. Динамичные басы
Компактный футляр для зарядки
Комфортные амбушюры SecureFit
Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.
Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживается Microsoft Swift Pair.
Компактный футляр для зарядки поместится в кармане; к нему также можно прикрепить ремешок* и подвесить к сумке или ременной петле. Режим монофонии позволит использовать один наушник, пока второй находится на зарядке.
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Ремешок не входит в комплект поставки.