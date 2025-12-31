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TAT2149BK/00
Крошечные, но мощные
Благодаря невероятно удобной конструкции эти крошечные полностью беспроводные наушники прекрасно выглядят и комфортно ощущаются в течение всего дня! Несмотря на свой размер, они обеспечивают великолепное звучание и усиленные басы даже при низкой громкости. Собираетесь на прогулку? Футляр можно прикрепить даже к кольцу для ключей.
Крошечные полностью беспроводные наушники
Зарядный футляр с креплением для ключей
Естественное звучание. Динамические басы
Чёткие звонки
Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники имеют компактную конструкцию, которая отлично сидит и обеспечивает комфорт, даже если носить их весь день. Наушники располагаются в ушной раковине, поэтому амбушюры не проникают в слуховой канал. Если нужна более надёжная фиксация, на выбор есть силиконовые накладки трёх размеров (в комплекте).
Эти полностью беспроводные наушники могут быть маленькими, но вам не придётся увеличивать громкость, чтобы получить наилучший звук от их 10 mm излучателей. Активируйте Dynamic Bass с помощью левого наушника или приложения Philips Headphones и наслаждайтесь всей мощью любимых басовых партий даже при тихом прослушивании.
Во время звонка ваш голос будет звучать чётко. Специальный микрофон улавливает звук вашего голоса, а алгоритм шумоподавления приглушает часть окружающего фонового шума.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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