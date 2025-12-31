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TAT2149WT/00
Маленькие, но мощные
Благодаря невероятно удобной конструкции эти миниатюрные полностью беспроводные наушники отлично выглядят и комфортно ощущаются в течение всего дня! Несмотря на крошечный размер, они обеспечивают великолепный звук и усиленные басы на низкой громкости. Собираетесь на прогулку? Футляр даже можно прикрепить к кольцу для ключей.
Миниатюрные полностью беспроводные наушники
Зарядный футляр-брелок
Естественный звук. Dynamic Bass
Чёткие звонки
Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники имеют компактную конструкцию, которая отлично сидит и обеспечивает комфорт, даже если носить их весь день. Наушники располагаются в ушной раковине, поэтому амбушюры не проникают в слуховой канал. Если нужна более надёжная фиксация, на выбор есть силиконовые накладки трёх размеров (в комплекте).
Эти полностью беспроводные наушники могут быть маленькими, но вам не придётся увеличивать громкость, чтобы получить наилучший звук от их 10 mm излучателей. Активируйте Dynamic Bass с помощью левого наушника или приложения Philips Headphones и наслаждайтесь всей мощью любимых басовых партий даже при тихом прослушивании.
Во время звонка ваш голос будет звучать чётко. Специальный микрофон улавливает звук вашего голоса, а алгоритм шумоподавления приглушает часть окружающего фонового шума.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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