Сверхминиатюрные наушники. Невероятно удобная посадка

Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники имеют компактную конструкцию, которая отлично сидит и обеспечивает комфорт, даже если носить их весь день. Наушники располагаются в ушной раковине, поэтому амбушюры не проникают в слуховой канал. Если нужна более надёжная фиксация, на выбор есть силиконовые накладки трёх размеров (в комплекте).