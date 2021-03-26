Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Полностью беспроводные наушники

    TAT3216WT/00
    Общая оценка / 5
    • Безопасные и удобные. Сенсорное управление. Безопасные и удобные. Сенсорное управление. Безопасные и удобные. Сенсорное управление.
      -{discount-value}

      Полностью беспроводные наушники

      TAT3216WT/00
      Общая оценка / 5

      Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

      От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

      От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

      От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

      От телефонных переговоров до прослушивания музыки в парке — эти полностью беспроводные наушники созданы специально для вас. Они выдержат попадание влаги и пота, а качественный звук и безопасная посадка не оставят вас равнодушными. Оцените 24 часа воспроизведения без зарядки футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Безопасные и удобные. Сенсорное управление.

        • Вакуумные наушники-вкладыши
        • Портативный футляр для зарядки
        • Класс защиты от влаги IPX5
        • До 26 часов воспроизведения
        Защита от влаги и пота IPX5

        Защита от влаги и пота IPX5

        Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к попаданию воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

        Портативный футляр для зарядки USB. 18 дополнительных часов воспроизведения

        Портативный футляр для зарядки USB. 18 дополнительных часов воспроизведения

        Ваша музыка всегда с вами. Превосходный звук благодаря 6-мм излучателями и 6 часов воспроизведения без подзарядки. Полностью заряженный футляр для зарядки обеспечит дополнительные 18 часов воспроизведения. А всего 15 минут зарядки хватит для дополнительного часа работы наушников.

        Звонки с одним наушником. Монофонический режим

        Звонки с одним наушником. Монофонический режим

        Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

        Надежная и комфортная посадка

        Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а сменные амбушюры обеспечивают идеальное и надежное прилегание для пассивного шумоподавления. Крепления в форме крыла позволят избежать выпадения наушников из ушей.

        Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

        Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

        Индивидуальная настройка звука. Приложение Philips Headphones

        Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.

        • Дизайн

          Цвет
          Белый
          Стиль ношения
          Вкладыши
          Заполняющий уши материал
          Силикон
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры

        • Звук

          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Диаметр излучателя
          6 мм
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          3 мВт
          Чувствительность
          105 дБ (1 кГц)
          Тип излучателя
          Динамический

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Версия Bluetooth
          5,0
          Беспроводное соединение
          Да
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Поддерживаемый кодек
          SBC
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth

        • Внешняя упаковка

          Длина
          31  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          ширина
          22  см
          Вес брутто
          4.88  кг
          высота
          34.5  см
          GTIN
          1 48 95229 11749 2
          Вес нетто
          1.992  кг
          Вес упаковки
          2.888  кг

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да
          Класс защиты от влаги
          IPX5
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Монофонический режим TWS
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          14.4  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          10  см
          высота
          16  см
          Вес нетто
          0.249  кг
          Вес брутто
          0.55  кг
          Вес упаковки
          0.301  кг
          GTIN
          2 48 95229 11749 9

        • Питание

          Перезарядка
          Да
          Количество батарей
          3 шт.
          Время воспроизведения музыки
          6 + 18  часов
          Время разговора
          5 ч
          Время зарядки
          2  часов
          Быстрая зарядка
          15 mins for 1 hr
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Lithium-ion (built-in)
          Тип батареи (наушники)
          Lithium-ion (built-in)
          Вес аккумулятора (общий)
          13  г
          Емкость аккумулятора (футляр)
          450  mAh
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          50  mAh
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          80 hr

        • Размеры упаковки

          высота
          17.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          9.5  см
          Глубина
          4.5  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 11749 5
          Вес брутто
          0.158  кг
          Вес нетто
          0.083  кг
          Вес упаковки
          0.075  кг

        • Габариты изделия

          высота
          4  см
          ширина
          9  см
          Глубина
          5  см
          Вес
          0.055  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство
          Да
          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Зарядный чехол
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20184 2

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент
          Активация по голосу
          Ручной
          Поддержка голосового ассистента
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.