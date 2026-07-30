От музыки до звонков весь день

Всегда готовы к работе! Эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением отлично звучат и подавляют шум ветра, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыку и наслаждаться качеством звонков в пути. Положите футляр для зарядки в карман — с ним заряда наушников хватит на целый день.