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  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
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  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день
  • От музыки до звонков весь день

Полностью беспроводные наушники

TAT3508WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
От музыки до звонков весь день
Всегда готовы к работе! Эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением отлично звучат и подавляют шум ветра, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыку и наслаждаться качеством звонков в пути. Положите футляр для зарядки в карман — с ним заряда наушников хватит на целый день.
Посмотреть все преимущества

От музыки до звонков весь день

  • Естественное звучание

  • Шумоподавление

  • Чистое звучание голоса

  • Bluetooth LE Audio*

Всегда чистое звучание музыки. Шумоподавление

Всегда чистое звучание музыки. Шумоподавление

Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Настройкой этой функции займется приложение Philips Headphones. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

Во время звонков отдельный микрофон отвечает за передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей, что стоят неподалеку.

Улучшенное соединение и звук. Bluetooth нового поколения*

Улучшенное соединение и звук. Bluetooth нового поколения*

Эти наушники совместимы с устройствами, которые поддерживают Bluetooth LE Audio и кодек LC3*, и обеспечат более стабильное соединение и значительно более качественное звучание. Звук не будет становиться хуже при воспроизведении музыки или общении в местах с плотной застройкой, а в играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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      Примечания

      1. Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.