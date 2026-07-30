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TAT3508WT/00
Естественное звучание
Шумоподавление
Чистое звучание голоса
Bluetooth LE Audio*
Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Настройкой этой функции займется приложение Philips Headphones. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.
Во время звонков отдельный микрофон отвечает за передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей, что стоят неподалеку.
Эти наушники совместимы с устройствами, которые поддерживают Bluetooth LE Audio и кодек LC3*, и обеспечат более стабильное соединение и значительно более качественное звучание. Звук не будет становиться хуже при воспроизведении музыки или общении в местах с плотной застройкой, а в играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной.
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Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.