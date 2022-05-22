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    Полностью беспроводные наушники

    TAT4507WT/00
    Общая оценка / 5
    • Не упускайте ни одной ноты. Не упускайте ни одной ноты. Не упускайте ни одной ноты.
      -{discount-value}

      Полностью беспроводные наушники

      TAT4507WT/00
      Общая оценка / 5

      Не упускайте ни одной ноты.

      Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Не упускайте ни одной ноты.

      Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Не упускайте ни одной ноты.

      Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Не упускайте ни одной ноты.

      Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

        - {discount-value}

        Итого:

        Не упускайте ни одной ноты.

        • Гибридное активное шумоподавление
        • Микрофоны 2x2 для восприятия голоса
        • Компактный футляр для зарядки
        • Защита от брызг и пота IPX4
        Гибридное активное шумоподавление

        Гибридное активное шумоподавление

        Эти наушники располагают гибридным активным шумоподавлением, которое фильтрует нежелательный шум. Режим восприятия внешних звуков позволит слышать звуки окружения. Идеальный вариант для прослушивания музыки!

        Микрофоны 2x2 для кристально чистого звучания голоса

        Микрофоны 2x2 для кристально чистого звучания голоса

        Эти наушники используют два микрофона с алгоритмом шумоподавления для фантастического качества голосовых вызовов. Два направленных микрофона в каждом наушнике эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Свободно общайтесь в любых условиях!

        Надежная и комфортная посадка

        Надежная и комфортная посадка

        Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.

        Защита от брызг и пота IPX4

        Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 10-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

        Портативный футляр для зарядки

        Этот футляр для зарядки USB-C станет компактным источником питания наушников. Этот сверхкомпактный футляр обеспечит целые сутки прослушивания музыки. Поэтому эти наушники идеально подойдут тем, кто находится в разъездах на протяжении всего дня.

        6 + 20 часов воспроизведения — целые сутки прослушивания музыки

        Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Заряда наушников хватит на 5–6 часов воспроизведения (без ANC и с ANC соответственно). Полностью заряженный футляр обеспечит еще 16–20 часов воспроизведения.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          10 мм
          Чувствительность
          105 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          4 микрофона

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          • AAC
          • SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Класс защиты от влаги
          IPX4
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Дизайн

          Цвет
          Белый
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры
          Заполняющий уши материал
          Силикон

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          6 + 20 ч
          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          5 + 16 ч
          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          40 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          450 мА·ч
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          10,26 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент
          Активация по голосу
          Ручной

        • Аксессуары

          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Зарядный чехол
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм
          Краткое руководство
          Да

        • Размеры

          Размер наушника (ШxГxВ)
          3,3 x 2,1 x 2,3  см
          Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
          6,2 x 3,8 x 2,9  см
          Общий вес
          0,043  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          EAN
          48 95229 12899 6
          Глубина
          3,5  см
          Вес брутто
          0,125  кг
          высота
          17,2  см
          Вес нетто
          0,067  кг
          Вес упаковки
          0,058  кг
          ширина
          9,5  см

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          2 48 95229 12899 0
          Вес брутто
          0,516  кг
          высота
          11  см
          Длина
          16  см
          Вес нетто
          0,201  кг
          Вес упаковки
          0,315  кг
          ширина
          11,5  см

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          GTIN
          1 48 95229 12899 3
          Вес брутто
          4,575  кг
          высота
          25  см
          Длина
          33,8  см
          Вес нетто
          1,608  кг
          Вес упаковки
          2,967  кг
          ширина
          24,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20264 1

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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