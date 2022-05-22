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Не упускайте ни одной ноты.
Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не упускайте ни одной ноты.
Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Не упускайте ни одной ноты.
Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не упускайте ни одной ноты.
Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
Итого:
Эти наушники располагают гибридным активным шумоподавлением, которое фильтрует нежелательный шум. Режим восприятия внешних звуков позволит слышать звуки окружения. Идеальный вариант для прослушивания музыки!
Эти наушники используют два микрофона с алгоритмом шумоподавления для фантастического качества голосовых вызовов. Два направленных микрофона в каждом наушнике эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Свободно общайтесь в любых условиях!
Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 10-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Этот футляр для зарядки USB-C станет компактным источником питания наушников. Этот сверхкомпактный футляр обеспечит целые сутки прослушивания музыки. Поэтому эти наушники идеально подойдут тем, кто находится в разъездах на протяжении всего дня.
Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Заряда наушников хватит на 5–6 часов воспроизведения (без ANC и с ANC соответственно). Полностью заряженный футляр обеспечит еще 16–20 часов воспроизведения.
Звук
Возможности ANC
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Размеры
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
UPC
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