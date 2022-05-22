Не упускайте ни одной ноты.

Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах