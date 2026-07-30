Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.