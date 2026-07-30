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Больше не доступен
TAT8505BK/00
13-мм излучатели, закрытое оформление
Bluetooth®
Черный
Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.
Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.
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