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  • Качественный звук. Стильный внешний вид
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  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
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  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид
  • Качественный звук. Стильный внешний вид

Больше не доступен

8000 seriesПолностью беспроводные наушники-вкладыши

TAT8505BK/00

1 награда

Качественный звук. Стильный внешний вид
Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля.
Посмотреть все преимущества

Качественный звук. Стильный внешний вид

  • 13-мм излучатели, закрытое оформление

  • Bluetooth®

  • Черный

Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

Детальный и объемный звук с насыщенными басами

Детальный и объемный звук с насыщенными басами

Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.

Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-1679621

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