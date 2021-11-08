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Стильный дизайн
Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильный дизайн
Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах
Стильный дизайн
Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильный дизайн
Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
Итого:
Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.
Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.
Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.
Оптимизируйте рабочий день. Эти полностью беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете отвечать на звонки с ноутбука и слушать музыку с телефона.
Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.
Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не упустили ни одной ноты любимой композиции. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме с помощью панели Qi или через кабель USB-C.
Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.
Сенсорное управление обеспечивает удобство использования, а Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.
Звук
Возможности ANC
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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