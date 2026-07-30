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Больше не доступен
TAT8506BK/00
Шумоподавление Pro
Подавление шумов от порывов ветра
Высокотехнологичный дизайн
Универсальная посадка
Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.
Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.
Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.
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