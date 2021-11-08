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    Полностью беспроводные наушники

    TAT8506BK/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Стильный дизайн Стильный дизайн Стильный дизайн
      -{discount-value}
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      Полностью беспроводные наушники

      TAT8506BK/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стильный дизайн

      Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Стильный дизайн

      Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

      Стильный дизайн

      Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Стильный дизайн

      Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

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        Итого:

        Стильный дизайн

        • Шумоподавление Pro
        • Подавление шумов от порывов ветра
        • Высокотехнологичный дизайн
        • Универсальная посадка
        Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

        Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

        Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.

        Детальный звук. Насыщенные басы

        Детальный звук. Насыщенные басы

        Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.

        Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

        Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

        Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.

        Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

        Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

        Оптимизируйте рабочий день. Эти полностью беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете отвечать на звонки с ноутбука и слушать музыку с телефона.

        Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

        Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

        Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

        35 часов воспроизведения с футляром c поддержкой беспроводной зарядки

        35 часов воспроизведения с футляром c поддержкой беспроводной зарядки

        Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не упустили ни одной ноты любимой композиции. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме с помощью панели Qi или через кабель USB-C.

        Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями

        Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

        Быстрое сопряжение и сенсорное управление

        Сенсорное управление обеспечивает удобство использования, а Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          13 мм
          Чувствительность
          104 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          5 мВт
          Звук высокого разрешения
          Да
          Тип излучателя
          Динамический

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro+
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          4 микрофона

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          3 микрофона
          Микрофон ENC
          Да
          Подавление шумов от порывов ветра
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • AVRCP
          • A2DP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Одновременное подключение
          Да
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Автопауза (ИК-датчик)
          Да
          Класс защиты от влаги
          IPX4
          Автовыключение
          60 минут
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Вкладыши
          Цвет
          Черный
          Заполняющий уши материал
          • Пена Comply
          • Силикон
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          8 + 24 ч
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          9 + 27 ч
          Тип батареи (наушники)
          Литий-ионный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          50 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          410 мА·ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          200 часов
          Время разговора
          9 часов
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Беспроводная зарядка
          Да
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          10,1 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Google Ассистент
          • Apple Siri

        • Аксессуары

          Зарядный чехол
          Да
          Пена Comply
          1 пара
          Амбушюры
          6 пар
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм
          Краткое руководство
          Да

        • Габариты изделия

          высота
          4,3  см
          ширина
          6,8  см
          Глубина
          3,3  см
          Вес
          0,071  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          17,7  см
          ширина
          9,7  см
          Глубина
          4,5  см
          Вес брутто
          0,243  кг
          Вес нетто
          0,071  кг
          Вес упаковки
          0,172  кг
          EAN
          48 95229 11804 1

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          14,7  см
          ширина
          10,5  см
          высота
          16,7  см
          Вес брутто
          0,633  кг
          Вес нетто
          0,213  кг
          Вес упаковки
          0,42  кг
          GTIN
          2 48 95229 11804 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          44,8  см
          ширина
          31,1  см
          высота
          19,6  см
          Вес брутто
          7,045  кг
          Вес нетто
          1,704  кг
          Вес упаковки
          5,341  кг
          GTIN
          1 48 95229 11804 8

        • UPC

          UPC
          8 40063 20169 9

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