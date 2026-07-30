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  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
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  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн
  • Стильный дизайн

Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники

TAT8506BK/00

1 награда

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Стильный дизайн
Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре.
Посмотреть все преимущества

Стильный дизайн

  • Шумоподавление Pro

  • Подавление шумов от порывов ветра

  • Высокотехнологичный дизайн

  • Универсальная посадка

Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro

Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.

Детальный звук. Насыщенные басы

Детальный звук. Насыщенные басы

Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.

Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка

Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-3112060

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