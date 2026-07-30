Стильный дизайн

Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли насладиться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре.