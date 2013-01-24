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Наушники с микрофоном

TAUH201WT/00
Общая оценка / 5
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    Наушники с микрофоном

    TAUH201WT/00
    Общая оценка / 5

    Ваше время пришло

    Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники с микрофоном

    Ваше время пришло

    Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше время пришло

    Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники с микрофоном

    Ваше время пришло

    Создайте пространство для себя. Эти накладные наушники обеспечат четкий звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется. Плоский кабель не спутывается. Мягкие складные чашки наушников обеспечивают удобство переноски. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваше время пришло

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Компактная складная конструкция

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука.

      Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

      Складная конструкция для удобного хранения в кармане или сумке.

      Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

      Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов.

      Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

      Легкое регулируемое оголовье.

      Эти беспроводные наушники накладного типа весят всего 195 г, что позволяет вам наслаждаться любимой музыкой с максимальным комфортом.

      Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают отличный комфорт даже при долгом прослушивании.

      Складные, компактные наушники для удобства в поездках

      Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        102 дБ
        Диаметр излучателя
        32 мм

      • Подключения

        Тип кабеля
        медный
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Микрофон
        Встроенный микрофон

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,928  кг
        GTIN
        1 48 95229 10053 1
        высота
        24  см
        Длина
        21,2  см
        Вес нетто
        0,8526  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,0754  кг
        ширина
        16,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        4,8  см
        EAN
        48 95229 10053 4
        Вес брутто
        0,25  кг
        высота
        22,5  см
        Вес нетто
        0,1421  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,1079  кг
        ширина
        19,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        4  см
        высота
        18,5  см
        Вес
        0,1315  кг
        ширина
        13,5  см

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