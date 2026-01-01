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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Новинка

RetroПроигрыватель виниловых пластинок с Bluetooth®

TAV5000/10

The Stevie Pro

Пусть музыка говорит сама за себя с этим ретропроигрывателем виниловых пластинок с Bluetooth® и встроенными двухполосными динамиками. Stevie Pro обеспечивает более мощное, чистое и объёмное стереозвучание как при воспроизведении пластинок, так и при потоковой передаче треков.

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The Stevie Pro

  • Ретродизайн, современное звучание

  • Проигрыватель виниловых пластинок с 2 скоростями

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-полосные АС с фазоинвертором

Облик из прошлого, звук из настоящего

Он может выглядеть как проигрыватель вашего дяди, но благодаря насыщенному, тёплому звучанию и современным функциям эта модель полностью соответствует духу времени. Конструкция «всё в одном» идеально подходит для письменных столов и тумб — а ещё вы получаете удобство Bluetooth® и наше практичное приложение-компаньон для прослушивания винила.

Более насыщенный и глубокий стереозвук. 2-полосные АС с фазоинвертором

The Stevie Pro умеет зажечь. Встроенные 2-полосные АС с фазоинвертором наполняют пространство яркими высокими, выразительными средними и глубокими, мощными низкими частотами. Точная динамика, широкая звуковая сцена и мощности достаточно, чтобы озвучить небольшую комнату.

2-скоростной проигрыватель с ременным приводом. Высококачественные компоненты

От редких находок в ящиках с пластинками до самых ценных лимитированных изданий — на литом алюминиевом диске можно воспроизводить винил со скоростью 33 1/3 или 45 об/мин. Алюминиевый тонарм с противовесом и сменная игла Audio-Technica точно следуют по канавкам, а автостоп останавливает вращение пластинки после завершения воспроизведения.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.