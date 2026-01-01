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Новинка
TAV5000/10
The Stevie Pro
Пусть музыка говорит сама за себя с этим ретропроигрывателем виниловых пластинок с Bluetooth® и встроенными двухполосными динамиками. Stevie Pro обеспечивает более мощное, чистое и объёмное стереозвучание как при воспроизведении пластинок, так и при потоковой передаче треков.
Ретродизайн, современное звучание
Проигрыватель виниловых пластинок с 2 скоростями
Bluetooth® 6.0
2-полосные АС с фазоинвертором
Он может выглядеть как проигрыватель вашего дяди, но благодаря насыщенному, тёплому звучанию и современным функциям эта модель полностью соответствует духу времени. Конструкция «всё в одном» идеально подходит для письменных столов и тумб — а ещё вы получаете удобство Bluetooth® и наше практичное приложение-компаньон для прослушивания винила.
The Stevie Pro умеет зажечь. Встроенные 2-полосные АС с фазоинвертором наполняют пространство яркими высокими, выразительными средними и глубокими, мощными низкими частотами. Точная динамика, широкая звуковая сцена и мощности достаточно, чтобы озвучить небольшую комнату.
От редких находок в ящиках с пластинками до самых ценных лимитированных изданий — на литом алюминиевом диске можно воспроизводить винил со скоростью 33 1/3 или 45 об/мин. Алюминиевый тонарм с противовесом и сменная игла Audio-Technica точно следуют по канавкам, а автостоп останавливает вращение пластинки после завершения воспроизведения.
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