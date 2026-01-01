Облик из прошлого, звук из настоящего

Он может выглядеть как проигрыватель вашего дяди, но благодаря насыщенному, тёплому звучанию и современным функциям эта модель полностью соответствует духу времени. Конструкция «всё в одном» идеально подходит для письменных столов и тумб — а ещё вы получаете удобство Bluetooth® и наше практичное приложение-компаньон для прослушивания винила.