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TAV9000D/10
Ретро-дизайн, современный звук
Макс. 240 Вт (120 Вт среднеквадр.)
2-скоростной виниловый проигрыватель
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Элегантный стиль середины прошлого века отдает дань уважения радиолам Philips из 1930-х и 1950-х, однако насыщенное звучание помогает прочувствовать ритм современности. Детали ретро-стиля, такие как деревянный экстерьер и скругленная решетка динамика, идеально сочетаются с технологиями наших дней, включая Bluetooth® и удобное приложение.
Оцените завораживающий и ламповый звук мощностью 240 Вт макс. (120 Вт среднеквадр.) при потоковом воспроизведении или прослушивании радио — а при воспроизведении пластинок проигрыватель выдает мощность до 120 Вт макс. (60 Вт среднеквадр.). Два больших излучателя и два ВЧ-динамика дополняют сабвуфер и фазоинвертор, наполняя ваше окружение чистыми высокими, выразительными средними и сбалансированными нижними частотами.
Крутите пластинки на скорости 33 1/3 или 45 оборотов в минуту на диске из литого алюминия и снимайте пылезащитную крышку, если стиль The Tina нравится вам больше без нее. Алюминиевый тонарм с противовесом и механизм защиты от вибраций обеспечат идеальное скольжение сменного стилуса от Audio-Technica по дорожке пластинки — даже на полной громкости воспроизведение будет идеально плавным.
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