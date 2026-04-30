2-скоростной виниловый проигрыватель с ременным приводом. Для мощного звучания вашей любимой музыки

Крутите пластинки на скорости 33 1/3 или 45 оборотов в минуту на диске из литого алюминия и снимайте пылезащитную крышку, если стиль The Tina нравится вам больше без нее. Алюминиевый тонарм с противовесом и механизм защиты от вибраций обеспечат идеальное скольжение сменного стилуса от Audio-Technica по дорожке пластинки — даже на полной громкости воспроизведение будет идеально плавным.