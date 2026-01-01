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Больше не доступен
TAVS300/00
Современная классика
Ваши любимые мелодии. Эта Bluetooth-колонка обеспечивает портативный звук в винтажном корпусе. 10 часов воспроизведения, чистый звук и аудиоразъем AUX IN для подключения к любому источнику. Аутентичный стиль 1950-х с деревянной отделкой и медными вставками добавит мелодиям ретро-эстетики.
Bluetooth®
Выходная мощность 4 Вт
10 часов воспроизведения
Эта Bluetooth-колонка выполнена в стиле ретро и напоминает об эпохе 1950-х. Винтажный деревянный корпус. Регулятор громкости и решетка медного цвета. Отделка из времен, когда джаз правил миром, а рок-н-ролл еще только зарождался.
Полного заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы в режиме воспроизведения. Зарядка занимает около 4 часов и легко выполняется посредством входящего в комплект кабеля microUSB. Одно нажатие кнопки Bluetooth — и ваша колонка готова к сопряжению с устройством Bluetooth.
От классики до электронной музыки. Эта колонка имеет винтажный дизайн, но это не значит, что она хорошо воспроизводит только старую музыку. Что бы вы ни слушали, широкополосный излучатель 1,75" обеспечит чистое и четкое звучание. Пассивный излучатель усиливает низкие частоты, обеспечивая энергичное звучание басов.
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