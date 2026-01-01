Чистый звук, полный деталей. Широкополосный излучатель 1,75"

От классики до электронной музыки. Эта колонка имеет винтажный дизайн, но это не значит, что она хорошо воспроизводит только старую музыку. Что бы вы ни слушали, широкополосный излучатель 1,75" обеспечит чистое и четкое звучание. Пассивный излучатель усиливает низкие частоты, обеспечивая энергичное звучание басов.