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Весь этот джаз
Растопит сердце своим внешним видом. Заставит танцевать, когда начнет воспроизводить музыку. Эта большая Bluetooth-колонка в стиле ретро обеспечивает 10 часов воспроизведения и мощные басы, а также оснащена разъемом AUX IN для подключения к любому источнику. Элементы дизайна в стиле 1950-х позволят погрузиться в музыку и забыть о времени.
Bluetooth®
Выходная мощность 10 Вт
10 часов воспроизведения
Эта Bluetooth-колонка выполнена в стиле ретро и напоминает об эпохе 1950-х. Винтажный деревянный корпус. Регулятор громкости и решетка медного цвета. Отделка из времен, когда джаз правил миром, а рок-н-ролл еще только зарождался.
Полного заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы в режиме воспроизведения. Зарядка занимает около 4 часов и легко выполняется посредством входящего в комплект кабеля microUSB. Одно нажатие кнопки Bluetooth — и ваша колонка готова к сопряжению с устройством Bluetooth.
От хип-хопа до электронной музыки. Эта колонка имеет винтажный дизайн, но это не значит, что она хорошо воспроизводит только старую музыку. Что бы вы ни слушали, широкополосный излучатель 3" обеспечит чистый звук, полный деталей. Фазоинвертор сделает низкие частоты более насыщенными и обеспечит объемные, мощные басы.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Terco1752
23/11/2024
Україна
Качественная вещь
Пользуюсь колонкой около двух лет.! Не пожалел ни разу.! Все супер и дизайн и качество звука
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAVS500 Беспроводная АС
Дата пользования 2022-11-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAVS500 Беспроводная АС
Дата пользования 2022-11-23