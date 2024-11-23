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Больше не доступен

Беспроводная АС

TAVS500/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Весь этот джаз

Растопит сердце своим внешним видом. Заставит танцевать, когда начнет воспроизводить музыку. Эта большая Bluetooth-колонка в стиле ретро обеспечивает 10 часов воспроизведения и мощные басы, а также оснащена разъемом AUX IN для подключения к любому источнику. Элементы дизайна в стиле 1950-х позволят погрузиться в музыку и забыть о времени.

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Весь этот джаз

  • Bluetooth®

  • Выходная мощность 10 Вт

  • 10 часов воспроизведения

Винтажный деревянный корпус. Отделка в стиле 1950-х

Эта Bluetooth-колонка выполнена в стиле ретро и напоминает об эпохе 1950-х. Винтажный деревянный корпус. Регулятор громкости и решетка медного цвета. Отделка из времен, когда джаз правил миром, а рок-н-ролл еще только зарождался.

10 часов воспроизведения

Полного заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы в режиме воспроизведения. Зарядка занимает около 4 часов и легко выполняется посредством входящего в комплект кабеля microUSB. Одно нажатие кнопки Bluetooth — и ваша колонка готова к сопряжению с устройством Bluetooth.

Чистый звук, полный деталей. Широкополосный излучатель 3"

От хип-хопа до электронной музыки. Эта колонка имеет винтажный дизайн, но это не значит, что она хорошо воспроизводит только старую музыку. Что бы вы ни слушали, широкополосный излучатель 3" обеспечит чистый звук, полный деталей. Фазоинвертор сделает низкие частоты более насыщенными и обеспечит объемные, мощные басы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/11/2024

Україна

Україна

Качественная вещь

Пользуюсь колонкой около двух лет.! Не пожалел ни разу.! Все супер и дизайн и качество звука

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAVS500 Беспроводная АС

Дата пользования 2022-11-23

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAVS500 Беспроводная АС

Дата пользования 2022-11-23

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