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Больше не доступен
WACS700/22
Доступ ко всем вашим CD из любой комнаты
Храните всю вашу коллекцию CD на жестком диске объемом 40 Гб и слушайте в любой комнате. Вы можете слушать разную музыку в каждой комнате, и музыка будет неотступно следовать за вами по всему дому. Пульт ДУ оснащен встроенным дисплеем
Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.
Жесткий диск объемом 40 Гб обеспечивает большой объем памяти для хранения цифровых музыкальных файлов. В него можно загрузить до 750 CD вашей музыкальной коллекции, а скорость записи такова, что можно воспроизводить и переписывать на другой носитель почти одновременно.
Universal Plug & Play (UPnP) — это отраслевой стандарт, позволяющий выполнить соединение любых устройств, поддерживающих этот стандарт, для приема и передачи музыки. В вашем беспроводном музыкальном центре используется Universal Plug & Play для удобства стандартного соединения с другими устройствами, поддерживающими Universal Plug & Play. Это дает простоту подключения беспроводного музыкального центра к другим медиаустройствам для получения и переноса содержимого.
4.0
из 5
1
Отзыв
BuAlex
26/02/2019
Україна
Качественный звук, надежность
Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.
Этот отзыв про Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
Этот отзыв про Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
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