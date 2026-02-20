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Streamium Беспроводной музык. центр/станция

Больше не доступен

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StreamiumБеспроводной музык. центр/станция

WACS700/22

Streamium Беспроводной музык. центр/станция

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Обновление ПО - English (US)

  • версия: Ver_1.2.10
  • ZIP файл, 12 MB
  • 14 May 2007

Содержимое установочного CD-диска - English (US)

  • версия: 1
  • ZIP файл, 109.4 MB
  • 20 October 2006

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра - English (US)

  • PDF файл, 919.7 kB
  • 3 December 2023

Руководство пользователя

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 27 November 2023

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