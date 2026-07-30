Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.

Оцените тщательную уборку напольных покрытий одним движением с беспроводным пылесосом Philips серии 3000. Насадка со светодиодной подсветкой поможет заметить даже скрытую пыль и грязь и собрать их с помощью технологии PowerCyclone 8. До 60 минут работы без подзарядки¹ для простой и удобной уборки дома