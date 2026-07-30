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XC3131/61
Цифровой двигатель
Насадка с LED-подсветкой
Сухая и влажная уборка одним движением
Аксессуары в комплекте
Наша мощная технология обеспечивает идеальный баланс скорости и эффективности работы пылесоса. Она создана для эффективного сбора пыли при поддержании работоспособности в течение 60 минут в обычном режиме и 15 минут в турборежиме.
Наш электродвигатель обеспечивает долговечность и стабильно высокую мощность вашего беспроводного пылесоса.
Хотите продолжить уборку и не ждать, пока подзарядится аккумулятор? Съемная конструкция позволит установить сменный аккумулятор и сразу же продолжить уборку⁴.
Отзывы
¹ Экорежим, только ручной пылесос.
² В турборежиме, на твердых напольных покрытиях.
³ Размер частицы >0,5 мкм.
⁴ Второй аккумулятор XV1635 приобретается отдельно.