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Все серии

  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
  • Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.

Серия 3000Беспроводной пылесос

XC3131/61

Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.
Оцените тщательную уборку напольных покрытий одним движением с беспроводным пылесосом Philips серии 3000. Насадка со светодиодной подсветкой поможет заметить даже скрытую пыль и грязь и собрать их с помощью технологии PowerCyclone 8. До 60 минут работы без подзарядки¹ для простой и удобной уборки дома
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До 60 минут работы без подзарядки¹ и удобная насадка с подсветкой

Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.

  • Цифровой двигатель

  • Насадка с LED-подсветкой

  • Сухая и влажная уборка одним движением

  • Аксессуары в комплекте

PowerCyclone 8 забирает пыль при оптимальном энергопотреблении.

PowerCyclone 8 забирает пыль при оптимальном энергопотреблении.

Наша мощная технология обеспечивает идеальный баланс скорости и эффективности работы пылесоса. Она создана для эффективного сбора пыли при поддержании работоспособности в течение 60 минут в обычном режиме и 15 минут в турборежиме.

Долговечный электродвигатель.

Долговечный электродвигатель.

Наш электродвигатель обеспечивает долговечность и стабильно высокую мощность вашего беспроводного пылесоса.

Съемный аккумулятор 25,2 В для длительной уборки.

Съемный аккумулятор 25,2 В для длительной уборки.

Хотите продолжить уборку и не ждать, пока подзарядится аккумулятор? Съемная конструкция позволит установить сменный аккумулятор и сразу же продолжить уборку⁴.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹ Экорежим, только ручной пылесос.

      2. ² В турборежиме, на твердых напольных покрытиях.

      3. ³ Размер частицы >0,5 мкм.

      4. ⁴ Второй аккумулятор XV1635 приобретается отдельно.