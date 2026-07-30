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XV1792/01
XC7163/01
XC8157/01
XW9463/11
XW7264/10
XW9463/10
XC3131/01
XC3131/61
XC3133/01
XW7110/01
XC7055/01
Для всех твердых напольных покрытий
Удаляет жир, пятна, липкую грязь
Одной бутылочки хватит на 25 сеансов
Все устройства влажной уборки Philips
Мерный колпачок поможет добавлять необходимое количество моющего средства. 10 мл хватит на целый резервуар для воды; одной бутылочки хватит на 25 сеансов уборки.
Формула без вредных веществ; не вредно для детей и питомцев
Оптимальная формула и профессиональные результаты уборки с прибором Philips для мытья полов на ламинате, паркете, дереве, плитке, мраморе, бетоне, ПВХ и не только
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