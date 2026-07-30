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  • Решение для очистки напольных покрытий
  • Решение для очистки напольных покрытий

Средство для мытья полов PhilipsДля любых твердых напольных покрытий

XV1792/01

1 награда

Решение для очистки напольных покрытий
Средство для мытья полов Philips предназначено для всех твердых напольных покрытий и эффективно удаляет жир, пятна и липкую грязь. Оно совместимо с пылесосами Philips с функцией влажной уборки и обеспечит тщательный результат уборки.
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для любых твердых напольных покрытий

Решение для очистки напольных покрытий

  • Для всех твердых напольных покрытий

  • Удаляет жир, пятна, липкую грязь

  • Одной бутылочки хватит на 25 сеансов

  • Все устройства влажной уборки Philips

Чистящая формула-концентрат

Мерный колпачок поможет добавлять необходимое количество моющего средства. 10 мл хватит на целый резервуар для воды; одной бутылочки хватит на 25 сеансов уборки.

Формула без вредных веществ

Формула без вредных веществ; не вредно для детей и питомцев

Эффективное решение для уборки любых твердых напольных покрытий

Оптимальная формула и профессиональные результаты уборки с прибором Philips для мытья полов на ламинате, паркете, дереве, плитке, мраморе, бетоне, ПВХ и не только

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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