Решение для очистки напольных покрытий

Средство для мытья полов Philips предназначено для всех твердых напольных покрытий и эффективно удаляет жир, пятна и липкую грязь. Оно совместимо с пылесосами Philips с функцией влажной уборки и обеспечит тщательный результат уборки.