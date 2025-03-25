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  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки
  • Превосходная уборка всего дома без подзарядки

Серия 7000Беспроводной пылесос Aqua

XC7055/01

4.6
| (25) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт

1 награда

Превосходная уборка всего дома без подзарядки
Хотите, чтобы на полу у вас дома не оставалось шерсти питомца? Встречайте беспроводной пылесос Philips 7000 Pet — ваш идеальный спутник для дома. Эффективная уборка и минимальное энергопотребление от аккумулятора(2) благодаря системе PowerCyclone 12 позволят убрать весь дом без подзарядки(8).
Посмотреть все преимущества

До 80 минут(1), мощная уборка всего дома

Превосходная уборка всего дома без подзарядки

  • Мощное всасывание с PowerCyclone 12

  • Адаптивная насадка PrecisionPower Smart

  • Долгая работа до 80 мин в экорежиме(1)

  • Модуль влажной уборки Aqua в комплекте

  • Ручной, 4 инструмента Pet и LED-насадка

PowerCyclone 12: максимальная мощность всасывания и самая долгая работа(7)

PowerCyclone 12: максимальная мощность всасывания и самая долгая работа(7)

Технология PowerCyclone 12 т цифровой двигатель PowerBlade вместе обеспечивают мощный воздухопоток до 1080 л/мин(4) и высокую энергоэффективность. Технология PowerCyclone 12 использует наработки из аэрокосмической отрасли для исключительно эффективного удаления пыли и грязи. Оцените качественную уборку любых напольных покрытий без быстрого расхода заряда аккумулятора.

Насадка PrecisionPower Smart LED распознает тип напольного покрытия и адаптируется

Насадка PrecisionPower Smart LED распознает тип напольного покрытия и адаптируется

Насадка PrecisionPower Smart LED выполняет сразу три действия и захватывает до 99,9 %(5) пыли и грязи одним движением при уборке разных напольных покрытий. Автонастройка регулирует мощность всасывания в зависимости от покрытия, а яркость светодиодов можно регулировать, чтобы видеть мельчайшие частицы пыли. Также можно выбирать из 3 разных режимов скорости. Эта насадка захватывает грязь даже вдоль плинтусов и в углах помещения.

Универсально благодаря ручному пылесосу и LED-аксессуарам серии Pet

Универсально благодаря ручному пылесосу и LED-аксессуарам серии Pet

Легко убирайтесь даже в труднодоступных местах, настраивая пылесос оптимальным образом. Поворачивайте ручку пылесоса и устанавливайте аксессуары со светодиодной подсветкой, чтобы видеть всю пыль во время уборки. Насадка серии Pet позволит убирать длинные волосы и шерсть с разных поверхностей, включая мебель и кроватки питомцев. Длинная щелевая насадка позволит убираться в труднодоступных участках, а комбинированная насадка 2 в 1 — переключаться между мягкой щеткой для деликатных поверхностей и широкой щелевой насадкой.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.6

из 5

25

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

4
3

25/03/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Тяне дуже гарно

Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.

Плюсы

Тяне дуже гарно. Зручний.

Минусы

Гучна щітка. Заряджається довго.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

15/11/2023

Україна

Україна

Улюблений пилосос

Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!

Плюсы

Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка

Минусы

нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

06/11/2023

Україна

Україна

Потужний , легкий та зручний.

Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.

Плюсы

Зємний акумулятор, легкий та потужний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua

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      Примечания

      1. (1) Экорежим, только ручной пылесос

      2. (2) На твердых покрытиях, в турборежиме.

      3. (3) На твердых покрытиях, с насадкой для сухой уборки

      4. (4) В турборежиме

      5. (5) На твердых покрытиях, в турборежиме, одним движением считается движение вперед и назад

      6. (6) Только ручной пылесос

      7. (7) Турборежим, только ручной пылесос

      8. (8) Для дома 360 м2 с твердыми напольными покрытиями, в экорежиме.

      9. (9) Размер частицы >0,5 мкм