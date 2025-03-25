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Мощное всасывание с PowerCyclone 12
Адаптивная насадка PrecisionPower Smart
Долгая работа до 80 мин в экорежиме(1)
Модуль влажной уборки Aqua в комплекте
Ручной, 4 инструмента Pet и LED-насадка
Технология PowerCyclone 12 т цифровой двигатель PowerBlade вместе обеспечивают мощный воздухопоток до 1080 л/мин(4) и высокую энергоэффективность. Технология PowerCyclone 12 использует наработки из аэрокосмической отрасли для исключительно эффективного удаления пыли и грязи. Оцените качественную уборку любых напольных покрытий без быстрого расхода заряда аккумулятора.
Насадка PrecisionPower Smart LED выполняет сразу три действия и захватывает до 99,9 %(5) пыли и грязи одним движением при уборке разных напольных покрытий. Автонастройка регулирует мощность всасывания в зависимости от покрытия, а яркость светодиодов можно регулировать, чтобы видеть мельчайшие частицы пыли. Также можно выбирать из 3 разных режимов скорости. Эта насадка захватывает грязь даже вдоль плинтусов и в углах помещения.
Легко убирайтесь даже в труднодоступных местах, настраивая пылесос оптимальным образом. Поворачивайте ручку пылесоса и устанавливайте аксессуары со светодиодной подсветкой, чтобы видеть всю пыль во время уборки. Насадка серии Pet позволит убирать длинные волосы и шерсть с разных поверхностей, включая мебель и кроватки питомцев. Длинная щелевая насадка позволит убираться в труднодоступных участках, а комбинированная насадка 2 в 1 — переключаться между мягкой щеткой для деликатных поверхностей и широкой щелевой насадкой.
Награды
4.6
из 5
25
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
Sy$erg
25/03/2025
Україна
Проверенный покупатель
Тяне дуже гарно
Пилосос супер. (після Bosch). Акумулятора хватає на 2-кімнатну квартиру, ще й залишається 30-40 відсотків. Турбо режим практично не потрібен, хватає і звичайного. Тяне дуже гарно. Єдине що, щітка гучна.
Плюсы
Тяне дуже гарно. Зручний.
Минусы
Гучна щітка. Заряджається довго.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
sheregiy13
15/11/2023
Україна
Часть акции
Улюблений пилосос
Користуватись пилососом - одне задоволення: дуже просто і зручно. Багато насадок, є мийка. Круто, що акумулятор знімається. Підсвітка в пилососі, то бомба! І турбощітка прикольна, має різні щетинки, на фото видно добре. Пилососом дуже задоволена!
Плюсы
Працює 80 хвилин на одному заряді, потужний, мийка
Минусы
нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Hiha25
06/11/2023
Україна
Часть акции
Потужний , легкий та зручний.
Придбали новий безпровідний пилосос, здивував нас потужністю, маневрений та змінює швидкість в залежності від поверхні. Також присутній контейнер для вологого прибирання.
Плюсы
Зємний акумулятор, легкий та потужний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 7000 XC7055/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Экорежим, только ручной пылесос
(2) На твердых покрытиях, в турборежиме.
(3) На твердых покрытиях, с насадкой для сухой уборки
(4) В турборежиме
(5) На твердых покрытиях, в турборежиме, одним движением считается движение вперед и назад
(6) Только ручной пылесос
(7) Турборежим, только ручной пылесос
(8) Для дома 360 м2 с твердыми напольными покрытиями, в экорежиме.
(9) Размер частицы >0,5 мкм