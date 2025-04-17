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Все серии

  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли
  • Очищает не только от пыли

Philips Aqua PlusМоющий беспроводной пылесос

XC8349/01

4.7
| (83) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Очищает не только от пыли
Беспроводной пылесос Philips Aqua Plus оснащен моющей насадкой для очистки разных типов грязи — от пыли до прилипших пятен — одним движением в любом направлении. А насадка для сухой уборки и вертикальная конструкция обеспечивают удобство уборки.
Посмотреть все преимущества

Сухая и влажная уборка одним движением в любом направлении

Очищает не только от пыли

  • Технология PowerCyclone 10

  • 25,2 В, до 80 мин автономной работы***

  • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

  • Собирает до 99,7 % грязи****

Моющая насадка для сухой и влажной уборки одновременно

Моющая насадка для сухой и влажной уборки одновременно

Специальная моющая насадка обеспечивает одновременную сухую и влажную уборку для уборки пыли, грязи и липких пятен в любом направлении.

Насадка автоматически регулируется для повышения эффективности

Насадка автоматически регулируется для повышения эффективности

Гибкая насадка автоматически подстраивает мощность всасывания, при необходимости увеличивая ее посредством применения двух каналов всасывания — одного спереди и одного сзади. Оба канала имеют зигзагообразную конструкцию и инновационную, запатентованную подачу воды для максимальной производительности.

Добавьте дезинфицирующее моющее средство и избавьтесь от 99 % бактерий*

Добавьте дезинфицирующее моющее средство и избавьтесь от 99 % бактерий*

Просто добавьте любимое средство для мытья полов или подходящее дезинфицирующее моющее средство, чтобы убрать до 99 % бактерий* с твердых напольных покрытий в вашем доме.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

83

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

3

17/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

мега зручний та досконалий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

24/03/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X

Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))

Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

02/12/2024

Україна

Україна

Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01

В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось

Плюсы

Функціонал

Минусы

Нічого

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

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      Примечания

      1. В портфолио Philips

      2. Протестировано с помощью испытаний Philips по очистке от загрязнений в январе 2018 года в соответствии со стандартом IEC60312-1. Одно движение — движение вперед и назад.

      3. Время работы и охват основаны на внутреннем методе измерения Philips.

      4. Протестировано с помощью испытаний Philips по очистке от сильных загрязнений в январе 2018 года в соответствии со стандартом IEC60312-1. Одно движение — движение вперед и назад.