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Технология PowerCyclone 10
25,2 В, до 80 мин автономной работы***
Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Собирает до 99,7 % грязи****
Специальная моющая насадка обеспечивает одновременную сухую и влажную уборку для уборки пыли, грязи и липких пятен в любом направлении.
Гибкая насадка автоматически подстраивает мощность всасывания, при необходимости увеличивая ее посредством применения двух каналов всасывания — одного спереди и одного сзади. Оба канала имеют зигзагообразную конструкцию и инновационную, запатентованную подачу воды для максимальной производительности.
Просто добавьте любимое средство для мытья полов или подходящее дезинфицирующее моющее средство, чтобы убрать до 99 % бактерий* с твердых напольных покрытий в вашем доме.
4.7
из 5
83
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Zuboder
17/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
мега зручний та досконалий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
24/03/2025
Україна
Проверенный покупатель
Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X
Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))
Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Споживач
02/12/2024
Україна
Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01
В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось
Плюсы
Функціонал
Минусы
Нічого
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
В портфолио Philips
Протестировано с помощью испытаний Philips по очистке от загрязнений в январе 2018 года в соответствии со стандартом IEC60312-1. Одно движение — движение вперед и назад.
Время работы и охват основаны на внутреннем методе измерения Philips.
Протестировано с помощью испытаний Philips по очистке от сильных загрязнений в январе 2018 года в соответствии со стандартом IEC60312-1. Одно движение — движение вперед и назад.