Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов
В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов
В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах
Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов
В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов
В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная конструкция камеры-пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.
Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.
Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13**.
Сертификация ECARF: подходит для людей с аллергией.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
Высокое качество
Дизайн
Фильтрация
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты