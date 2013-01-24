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3000 series

Mешковый пылесос

XD3112/09
Общая оценка / 5
  • Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов
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    3000 series Mешковый пылесос

    XD3112/09
    Общая оценка / 5

    Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов

    В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    3000 series Mешковый пылесос

    Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов

    В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов

    В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    3000 series Mешковый пылесос

    Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов

    В новом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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      Захватывает и удерживает 99,9 %* пыли и аллергенов

      в компактном и легком корпусе

      • Собирает 99,9 % пыли
      • 900 Вт
      • Противоаллергенный фильтр
      Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

      Уникальная конструкция камеры-пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.

      Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

      Собирает 99,9 % пыли* для оптимальных результатов очистки

      Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13**.

      Сертификация ECARF: подходит для людей с аллергией.

      Сертификация ECARF: подходит для людей с аллергией.

      Сертификация ECARF: подходит для людей с аллергией.

      Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        899  Вт
        Входная мощность (макс)
        900  Вт
        Уровень интенсивности звука
        79  дБ

      • Дизайн

        цвет
        Насыщенный черный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        S-bag Classic Long Performance
        Вместительность пылесборника
        3  л
        Выходной фильтр
        Противоаллергенный фильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        1-слойный губчатый фильтр

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Передний
        Длина шнура
        6  м
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        400 x 282 x 251  миллиметра
        Вес изделия
        4,6  кг

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          • *сбор пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2). Фильтрующая способность тестировалась в соответствии с DIN EN 60312/11/2008.
          • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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