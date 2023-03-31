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Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий
Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий
Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах
Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий
Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий
Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки
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Робот-пылесос проводит сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий за один проход, собирая тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Он собирает больше пыли, чем при обычной сухой уборке пылесосом, чтобы вы могли ходить дома босиком и не беспокоиться о грязи на стопах.
Больше не нужно беспокоиться о маршруте следования робота — он распознает небольшие предметы на пути, такие как обувь и игрушки, и избегает их, аккуратно убираясь рядом и не ударяясь о другие предметы. Современный датчик 3D ToF в передней части робота распознает предметы размером от 2x2 см (ШxВ). А 8 датчиков ToF на переднем бампере постоянно отслеживают область перед роботом на наличие посторонних предметов. Датчики работают даже при слабом освещении, и вам не потребуется оставлять свет включенным, когда вы покидаете дом.
Робот и станция автоочистки изготовлены из высококачественных материалов и имеют премиальный дизайн, поэтому легко впишутся в интерьер вашего дома. Робот-пылесос Philips HomeRun серии 7000 для сухой и влажной уборки доступен в двух цветовых вариациях: темно-черный и золотой (XU7100/01) и шелковый белый и золотой (XU7110/02). Белый корпус станции автоочистки покрыт гидрофобной тканью для удобства обслуживания.
Сверхвысокая мощность всасывания (тщательно проверенная при давлении до 5000 Па*) позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть питомцев. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи под ногами, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в щелях и коврах.
Робот автоматически опустошает резервуар при подключении к станции автоочистки менее чем за 30 секунд, используя технологию Philips DualWave™. Благодаря особому воздухопотоку с одновременным всасыванием и подачей пылесос легко собирает даже длинные волосы. Станция оснащена 3-литровым гипоаллергенным мешком, в который поместится пыль, грязь и волосы с 30 дней уборки* — оцените до 30 дней без опустошения мешка, который затем можно аккуратно утилизировать без облаков пыли в воздухе, что порадует астматиков и аллергиков.
Приложение для робота Philips HomeRun предназначено для максимально интуитивной работы и подойдет даже новичкам. В нем представлены пошаговые инструкции и полезные видео, которые помогут вам эффективно пользоваться роботом-пылесосом. Приложение подключается к роботу для управления, создания журналов и проверки состояния компонентов, также отображая в режиме реального времени текущую область уборки.
Моющаяся насадка из микрофибры эффективно устраняет 99,99 % бактерий, переносимых на подошвах обуви или на шерсти животных. Технология вибрирующей швабры бережно и эффективно устраняет следы от обуви, обеспечивая более оптимальный результат уборки по сравнению с уборкой обычным пылесосом. Резервуара для воды 240 мл хватит для уборки 130 м2 без пополнения.
Мощный литий-ионный аккумулятор 5200 мА·ч обеспечивает до 180 минут уборки без подзарядки, что позволит убирать с его помощью до 185 м² без подзарядки аккумулятора. При низком заряде аккумулятора робот автоматически вернется к станции для подзарядки. После зарядки аккумулятора робот вернется в то место, на котором он остановил уборку, и возобновит ее.
В приложении Philips HomeRun вы можете выбрать на карте комнаты для уборки и задать порядок уборки. Для каждой отдельной комнаты можно задать режим уборки, например "Влажная + сухая" для обычной уборки твердых напольных покрытий в гостиной, "Только сухая" для спальни и "Интенсивная" для тщательной уборки кухни. Если необходимо, также можно отрегулировать ряд настроек, таких как мощность всасывания и уровень влажности насадки.
Этот робот использует 360-градусную лазерную навигацию (LiDAR) для сканирования всех комнат и быстрого создания точной карты. Такую интерактивную карту можно открыть в приложении Philips HomeRun для создания оптимального маршрута уборки дома. Создавайте до 5 ярусов карты вашего дома. Интеллектуальные алгоритмы помогут роботу находить оптимальный маршрут следования между комнатами и вокруг мебели — все это при уборке во всех углах и вдоль плинтусов.
Благодаря малой высоте (97 мм) робот может убираться даже в труднодоступных местах, например под диваном, кроватью и другой мебелью. Для более тщательной уборки робот использует боковую щетку, которая смахивает пыль от плинтусов для эффективного всасывания. Робот может ездить по дому без вашей помощи. Он легко пересекает пороги высотой до 20 мм и даже способен заехать на ковер. А шесть датчиков защиты от падения на нижней панели помогут роботу обезопасить себя от падения с высоты, например с лестницы.
В интуитивном приложении можно точно управлять зонами уборки роботом. Робот предназначен для уборки по всех областях, поэтому обозначение "Зона без заезда" позволит убрать некоторые зоны из списка для уборки. Виртуальная стена становится для робота непроходимым препятствием, которое он не будет пересекать. Настройте на карте зоны без влажной уборки, чтобы робот не лил воду на ковры, когда убирается в той или иной комнате.
Основные преимущества робота
Зарядная станция
Приложение
влажная уборка
Сухая чистка
Датчики
Маневренность и автономная работа
Голосовые оповещения и голосовое управление
Мощность
Емкость
Вес и габариты
Аксессуары в комплекте
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