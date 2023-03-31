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    HomeRun 7000 Series Aqua

    Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

    XU7100/01
    Общая оценка / 5
    • Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий
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      HomeRun 7000 Series Aqua Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

      XU7100/01
      Общая оценка / 5

      Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий

      Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах

      HomeRun 7000 Series Aqua Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

      Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий

      Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах

      Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий

      Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах

      HomeRun 7000 Series Aqua Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

      Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий

      Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Он распознает небольшие предметы на своем пути, такие как обувь и игрушки, и объезжает их вместо полной остановки. Узнать обо всех преимуществах

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        HomeRun 7000 Series Aqua

        HomeRun 7000 Series Aqua

        Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

        - {discount-value}

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        Тщательная влажная и сухая уборка без лишних усилий

        • со станцией автоочистки
        • Темно-черный и золотой
        • Подключение к приложению HomeRun
        Устраняет больше мелкой пыли, чем при обычной сухой уборке

        Устраняет больше мелкой пыли, чем при обычной сухой уборке

        Робот-пылесос проводит сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий за один проход, собирая тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Он собирает больше пыли, чем при обычной сухой уборке пылесосом, чтобы вы могли ходить дома босиком и не беспокоиться о грязи на стопах.

        Распознает небольшие препятствия, такие как обувь и игрушки, и избегает их

        Распознает небольшие препятствия, такие как обувь и игрушки, и избегает их

        Больше не нужно беспокоиться о маршруте следования робота — он распознает небольшие предметы на пути, такие как обувь и игрушки, и избегает их, аккуратно убираясь рядом и не ударяясь о другие предметы. Современный датчик 3D ToF в передней части робота распознает предметы размером от 2x2 см (ШxВ). А 8 датчиков ToF на переднем бампере постоянно отслеживают область перед роботом на наличие посторонних предметов. Датчики работают даже при слабом освещении, и вам не потребуется оставлять свет включенным, когда вы покидаете дом.

        Стильный дизайн отлично впишется в любой интерьер

        Стильный дизайн отлично впишется в любой интерьер

        Робот и станция автоочистки изготовлены из высококачественных материалов и имеют премиальный дизайн, поэтому легко впишутся в интерьер вашего дома. Робот-пылесос Philips HomeRun серии 7000 для сухой и влажной уборки доступен в двух цветовых вариациях: темно-черный и золотой (XU7100/01) и шелковый белый и золотой (XU7110/02). Белый корпус станции автоочистки покрыт гидрофобной тканью для удобства обслуживания.

        Сверхвысокая мощность всасывания, собирает крупную грязь

        Сверхвысокая мощность всасывания, собирает крупную грязь

        Сверхвысокая мощность всасывания (тщательно проверенная при давлении до 5000 Па*) позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть питомцев. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи под ногами, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в щелях и коврах.

        Автоочистка: до 30 дней собирания пыли

        Автоочистка: до 30 дней собирания пыли

        Робот автоматически опустошает резервуар при подключении к станции автоочистки менее чем за 30 секунд, используя технологию Philips DualWave™. Благодаря особому воздухопотоку с одновременным всасыванием и подачей пылесос легко собирает даже длинные волосы. Станция оснащена 3-литровым гипоаллергенным мешком, в который поместится пыль, грязь и волосы с 30 дней уборки* — оцените до 30 дней без опустошения мешка, который затем можно аккуратно утилизировать без облаков пыли в воздухе, что порадует астматиков и аллергиков.

        Интуитивное устройство, которое подойдет даже новичкам

        Интуитивное устройство, которое подойдет даже новичкам

        Приложение для робота Philips HomeRun предназначено для максимально интуитивной работы и подойдет даже новичкам. В нем представлены пошаговые инструкции и полезные видео, которые помогут вам эффективно пользоваться роботом-пылесосом. Приложение подключается к роботу для управления, создания журналов и проверки состояния компонентов, также отображая в режиме реального времени текущую область уборки.

        Вибрирующая швабра бережно и эффективно устраняет следы от обуви

        Вибрирующая швабра бережно и эффективно устраняет следы от обуви

        Моющаяся насадка из микрофибры эффективно устраняет 99,99 % бактерий, переносимых на подошвах обуви или на шерсти животных. Технология вибрирующей швабры бережно и эффективно устраняет следы от обуви, обеспечивая более оптимальный результат уборки по сравнению с уборкой обычным пылесосом. Резервуара для воды 240 мл хватит для уборки 130 м2 без пополнения.

        До 180 минут работы без подзарядки аккумулятора

        До 180 минут работы без подзарядки аккумулятора

        Мощный литий-ионный аккумулятор 5200 мА·ч обеспечивает до 180 минут уборки без подзарядки, что позволит убирать с его помощью до 185 м² без подзарядки аккумулятора. При низком заряде аккумулятора робот автоматически вернется к станции для подзарядки. После зарядки аккумулятора робот вернется в то место, на котором он остановил уборку, и возобновит ее.

        Уборка каждой комнаты на ваш вкус

        Уборка каждой комнаты на ваш вкус

        В приложении Philips HomeRun вы можете выбрать на карте комнаты для уборки и задать порядок уборки. Для каждой отдельной комнаты можно задать режим уборки, например "Влажная + сухая" для обычной уборки твердых напольных покрытий в гостиной, "Только сухая" для спальни и "Интенсивная" для тщательной уборки кухни. Если необходимо, также можно отрегулировать ряд настроек, таких как мощность всасывания и уровень влажности насадки.

        Максимальный охват: не пропускает участки пола

        Максимальный охват: не пропускает участки пола

        Этот робот использует 360-градусную лазерную навигацию (LiDAR) для сканирования всех комнат и быстрого создания точной карты. Такую интерактивную карту можно открыть в приложении Philips HomeRun для создания оптимального маршрута уборки дома. Создавайте до 5 ярусов карты вашего дома. Интеллектуальные алгоритмы помогут роботу находить оптимальный маршрут следования между комнатами и вокруг мебели — все это при уборке во всех углах и вдоль плинтусов.

        Также убирается в труднодоступных участках

        Также убирается в труднодоступных участках

        Благодаря малой высоте (97 мм) робот может убираться даже в труднодоступных местах, например под диваном, кроватью и другой мебелью. Для более тщательной уборки робот использует боковую щетку, которая смахивает пыль от плинтусов для эффективного всасывания. Робот может ездить по дому без вашей помощи. Он легко пересекает пороги высотой до 20 мм и даже способен заехать на ковер. А шесть датчиков защиты от падения на нижней панели помогут роботу обезопасить себя от падения с высоты, например с лестницы.

        Управляйте зонами уборки роботом

        Управляйте зонами уборки роботом

        В интуитивном приложении можно точно управлять зонами уборки роботом. Робот предназначен для уборки по всех областях, поэтому обозначение "Зона без заезда" позволит убрать некоторые зоны из списка для уборки. Виртуальная стена становится для робота непроходимым препятствием, которое он не будет пересекать. Настройте на карте зоны без влажной уборки, чтобы робот не лил воду на ковры, когда убирается в той или иной комнате.

        • Основные преимущества робота

          Сухая и влажная уборка — легко
          Да
          Технология влажной уборки
          Вибронасадка для влажной уборки
          Мощность всасывания (макс.)
          5000 Па
          Тип навигации
          Лазерная навигация 360° (LiDAR)
          Распознает небольшие препятствия
          Да
          Емкость аккумулятора
          5200 мА·ч
          Время работы от аккумулятора (макс.)
          До 180 минут
          Уровень шума (мин.)
          ≤66 дБ
          цвет
          Темно-черный и золотой

        • Зарядная станция

          Функция зарядки
          Да
          Функция автоочистки
          Да
          Технология Philips Dual Wave
          Да
          Тип мешка для сбора пыли
          Антиаллергенный мешок для сбора пыли
          Размер мешка для сбора пыли
          3,0 л

        • Приложение

          Название приложения
          Philips HomeRun
          Подключение через Wi-Fi
          Да, двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц)
          Подключение через Bluetooth
          Нет
          Языки в приложении
          • Английский
          • Немецкий
          • Французский
          • Итальянский
          • Польский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Малайский
          • Болгарский
          • Хорватский
          • Чешский
          • Датский
          • Голландский
          • Эстонский
          • Финский
          • Венгерский
          • Латышский
          • Литовский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Румынский
          • Словацкий
          • Словенский
          • Шведский
          • Вьетнамский
          Видеоруководства
          Да
          Функция быстрого составления карты
          Да
          Составление многоярусной карты
          Да, сохранение до 5 карт
          Выбор комнат для уборки
          Да
          Выбор последовательности комнат для уборки
          Да
          Выбор режима уборки для каждой комнаты
          Да
          Режимы уборки
          • Сухое и влажное бритье
          • Насухо
          • Интенсивный
          • Беззвучный
          • Индивидуально
          Мощность всасывания (уровни)
          4 уровня: эко, обычный, высокий, максимальный
          Влажность насадки (уровни)
          4 уровня: выкл., низкий, средний, высокий
          Повтор маршрута уборки
          1, 2 или 5 проходов
          Ограничение зоны уборки
          • Виртуальная стена
          • Зона без заезда
          • Зона без влажной уборки
          • Зона без подъема
          • Зона бережной уборки
          Уборка, пока вас нет дома: обновление карты в реальном времени
          Да
          Уведомления и оповещения в приложении
          Да
          Отчет об уборке и история
          Да
          Панель обслуживания
          Да
          Расписание уборки
          Да
          Блокировка от детей
          Да
          Обратиться в центр поддержки потребителей
          Телефон

        • влажная уборка

          Количество вибраций в минуту насадки для влажной уборки
          430/мин
          Резервуар для воды с электромотором для регулировки влажности насадки
          Да
          Насадка для влажной уборки с механизмом подъема
          Нет
          Моющаяся и долговечная насадка из микрофибры для влажной уборки
          Да
          Можно использовать с моющим средством
          Нет

        • Сухая чистка

          Функция повышения мощности на коврах
          Да
          Тип основной щетки
          Многослойная прорезиненная щетка с щетинками
          Количество боковых щеток
          1x
          Тип фильтра
          Моющийся фильтр EPA11

        • Датчики

          Технология навигации
          Лазерная навигация LDS
          Технология распознавания небольших препятствий
          • 3D ToF
          • 8 ToF-датчиков
          ИИ-распознавание препятствий
          Нет
          Датчик обнаружения ковров
          Нет
          Датчики защиты от падения
          Да, 6 датчиков
          Поиск станции
          Да, ИК-приемник и передатчик сигнала
          Датчик уровня воды в резервуаре
          Да
          Датчик заполнения пылесборника
          Да
          Датчик заполнения мешка для сбора пыли
          Да

        • Маневренность и автономная работа

          Последовательная уборка комнат
          Да
          Возможность пересечения препятствий
          До 20 мм (пустой резервуар для воды)
          Функция автоматической подзарядки
          Да
          Функция автоматического возобновления работы
          Да

        • Голосовые оповещения и голосовое управление

          Функция голосовых оповещений через встроенный динамик
          Да
          Языки с голосовыми оповещениями
          • Английский
          • Немецкий
          • Французский
          • Итальянский
          • Польский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Малайский
          • Чешский
          • Голландский
          • Эстонский
          • Венгерский
          • Литовский
          • Норвежский
          • Румынский
          • Словацкий
          • Словенский
          • Шведский

        • Мощность

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы от аккумулятора (мин.)
          До 85 минут
          Время зарядки батареи
          До 5 часов
          Напряжение батареи
          14,4 В
          Энергопотребление в режиме ожидания
          112 мА
          Аккумулятор можно удалить и заменить
          Да

        • Емкость

          Вместимость мусорного ведра
          260 мл
          Объем резервуара для воды
          240 мл
          Зона действия: кв.м. влажной уборки без пополнения
          До 130 м2

        • Вес и габариты

          Диаметр робота
          350 мм
          Высота робота
          97 мм
          Ширина x длина x высота станции
          355 x 403 x 471 мм
          Вес робота
          4,0 кг
          Вес станции
          4,7 кг
          Вес, включая упаковку
          14,2 кг
          Размеры упаковки (Д x Ш x В)
          469 x 399 x 534 мм

        • Аксессуары в комплекте

          Станция
          Станция автоочистки
          Моющаяся швабра
          2
          Съемные насадки для влажной уборки
          n/a (не применимо)
          Моющийся фильтр
          1
          Основная щетка
          1
          Боковая щетка
          1
          Инструмент для чистки щеток
          Да
          Мешок для сбора пыли
          3
          Коврик
          Нет
          Пульт ДУ
          Нет
          Шнур питания
          Да
          Краткое руководство
          Да, распечатано
          Инструкция по эксплуатации
          Цифровой дисплей

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