Распознает небольшие препятствия, такие как обувь и игрушки, и избегает их

Больше не нужно беспокоиться о маршруте следования робота — он распознает небольшие предметы на пути, такие как обувь и игрушки, и избегает их, аккуратно убираясь рядом и не ударяясь о другие предметы. Современный датчик 3D ToF в передней части робота распознает предметы размером от 2x2 см (ШxВ). А 8 датчиков ToF на переднем бампере постоянно отслеживают область перед роботом на наличие посторонних предметов. Датчики работают даже при слабом освещении, и вам не потребуется оставлять свет включенным, когда вы покидаете дом.