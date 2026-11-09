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Philips HomeRun Комплект для замены серий 2000 и 3000
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XV1433/00
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Все необходимое для обслуживания роботов-пылесосов HomeRun серий 2000 и 3000. Оригинальный сменный комплект включает 2 фильтра EPA11, 1 основную и 1 боковую щетку. Подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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