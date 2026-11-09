Все необходимое для обслуживания роботов-пылесосов HomeRun серий 2000 и 3000. Оригинальный сменный комплект включает 2 фильтра EPA11, 1 основную и 1 боковую щетку. Подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.