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Philips HomeRun Комплект для замены серий 2000 и 3000

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Philips HomeRunКомплект для замены серий 2000 и 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Комплект для замены серий 2000 и 3000

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Инструкции и документация

Все необходимое для обслуживания роботов-пылесосов HomeRun серий 2000 и 3000. Оригинальный сменный комплект включает 2 фильтра EPA11, 1 основную и 1 боковую щетку. Подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026

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