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Philips HomeRunКомплект для замены серий 2000 и 3000

XV1433/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Сменный комплект для роботов-пылесосов серий HomeRun 2000 и 3000

Все необходимое для обслуживания роботов-пылесосов HomeRun серий 2000 и 3000. Оригинальный сменный комплект включает 2 фильтра EPA11, 1 основную и 1 боковую щетку. Подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Совместимые продукты

Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2000/15

Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2100/25

Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2100/20

HomeRun серии 3000 Aqua

HomeRun серии 3000 Aqua
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3000/01

HomeRun серии 3000 Aqua

HomeRun серии 3000 Aqua
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3110/02

Оригинальный сменный комплект

Сменный комплект для роботов-пылесосов серий HomeRun 2000 и 3000

  • 2 сменных EPA11 для робота HomeRun 3000

  • 1 основная щетка

  • 1 боковая щетка

  • Совместимость: серии 2000 и 3000

Фильтр EPA11 для эффективной фильтрации

В комплект входят 2 фильтра EPA11. Такой фильтр задерживает свыше 95 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Выполняйте замену фильтра каждые 3–6 месяцев.

Основная щетка для любых полов

Основная щетка под корпусом робота легко меняет форму и приподнимает грязь и пыль для тщательной уборки. Выполняйте замену основной щетки каждые 6–12 месяцев.

Тщательная уборка вдоль стен и в углах комнат

Для еще более тщательной уборки робот-пылесос использует боковую щетку для очистки вдоль плинтусов и эффективного сбора пыли. Выполняйте замену боковой щетки каждые 6–12 месяцев. Боковую щетку можно легко установить на корпус робота для быстрого обслуживания.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Дата пользования 2023-11-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Дата пользования 2023-11-04

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  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. При использовании с роботом-пылесосом для сухой и влажной уборки Philips HomeRun серии 3000 Aqua.