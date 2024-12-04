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Сменный комплект для роботов-пылесосов серий HomeRun 2000 и 3000
Все необходимое для обслуживания роботов-пылесосов HomeRun серий 2000 и 3000. Оригинальный сменный комплект включает 2 фильтра EPA11, 1 основную и 1 боковую щетку. Подходит для моделей XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
2 сменных EPA11 для робота HomeRun 3000
1 основная щетка
1 боковая щетка
Совместимость: серии 2000 и 3000
В комплект входят 2 фильтра EPA11. Такой фильтр задерживает свыше 95 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Выполняйте замену фильтра каждые 3–6 месяцев.
Основная щетка под корпусом робота легко меняет форму и приподнимает грязь и пыль для тщательной уборки. Выполняйте замену основной щетки каждые 6–12 месяцев.
Для еще более тщательной уборки робот-пылесос использует боковую щетку для очистки вдоль плинтусов и эффективного сбора пыли. Выполняйте замену боковой щетки каждые 6–12 месяцев. Боковую щетку можно легко установить на корпус робота для быстрого обслуживания.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Erika67
04/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Дата пользования 2023-11-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Дата пользования 2023-11-04
При использовании с роботом-пылесосом для сухой и влажной уборки Philips HomeRun серии 3000 Aqua.