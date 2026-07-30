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  • Вращающиеся насадки для влажной уборки для HomeRun серии 9000
  • Вращающиеся насадки для влажной уборки для HomeRun серии 9000

Philips HomeRunСерии 9000 с вращающимися насадками

XV1491/10

Вращающиеся насадки для влажной уборки для HomeRun серии 9000
Оснастите своего робота-пылесоса Philips HomeRun серии 9000 для сухой и влажной уборки оригинальными вращающимися насадками для влажной уборки. Запатентованная технология вращения при влажной уборке помогает роботу мгновенно убирать с пола грязную воду, чтобы уборка проводилась только чистой водой, для оптимального результата.
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Совместимые продукты
Philips HomeRun серии 9000

Philips HomeRun серии 9000
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU9100/10

Робот-пылесос для эффективной влажной уборки напольных покрытий

Вращающиеся насадки для влажной уборки для HomeRun серии 9000

  • 2 вращающиеся насадки, влажная уборка

  • Совместимость: серия 9000

Запатентованная вращающаяся насадка

Запатентованная вращающаяся насадка

Уборка полов всегда чистой водой. Его технология PowerCyclone Aqua забирает грязную воду в отдельный резервуар по мере уборки, чтобы насадка мыла пол только чистой водой. Полы у вас дома будут сиять от чистоты благодаря нашей насадке для влажной уборки.

Превосходный результат уборки

Превосходный результат уборки

Philips HomeRun серии 9000 предлагает не только сухую уборку: благодаря запатентованной технологии вращающейся насадки для влажной уборки он помоет полы чистой водой и удалит даже въевшиеся пятна и грязь для оптимальных результатов уборки.

Для любых напольных покрытий

Для любых напольных покрытий

Наша вращающаяся насадка для влажной уборки подойдет для любых твердых напольных покрытий и легко удалит с них пыль и грязь. Двойные подъемные ролики позволят Philips HomeRun серии 9000 приподнимать эту насадку, чтобы не мочить ковры.

Технические характеристики

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