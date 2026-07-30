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XV1491/10
2 вращающиеся насадки, влажная уборка
Совместимость: серия 9000
Уборка полов всегда чистой водой. Его технология PowerCyclone Aqua забирает грязную воду в отдельный резервуар по мере уборки, чтобы насадка мыла пол только чистой водой. Полы у вас дома будут сиять от чистоты благодаря нашей насадке для влажной уборки.
Philips HomeRun серии 9000 предлагает не только сухую уборку: благодаря запатентованной технологии вращающейся насадки для влажной уборки он помоет полы чистой водой и удалит даже въевшиеся пятна и грязь для оптимальных результатов уборки.
Наша вращающаяся насадка для влажной уборки подойдет для любых твердых напольных покрытий и легко удалит с них пыль и грязь. Двойные подъемные ролики позволят Philips HomeRun серии 9000 приподнимать эту насадку, чтобы не мочить ковры.
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