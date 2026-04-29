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Philips HomeRun Комплект для замены серии 9000

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Philips HomeRunКомплект для замены серии 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Комплект для замены серии 9000

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Инструкции и документация

Все необходимое для регулярного обслуживания вашего робота-пылесоса HomeRun серии 9000 для сухой и влажной уборки. Оригинальный сменный комплект содержит 1 основную щетку, 1 боковую щетку и 2 фильтра.

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  • 13 August 2026

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