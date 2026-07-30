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  • Оригинальный комплект для обслуживания HomeRun серии 9000
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  • Оригинальный комплект для обслуживания HomeRun серии 9000
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Philips HomeRunКомплект для замены серии 9000

XV1492/10

Оригинальный комплект для обслуживания HomeRun серии 9000
Все необходимое для регулярного обслуживания вашего робота-пылесоса HomeRun серии 9000 для сухой и влажной уборки. Оригинальный сменный комплект содержит 1 основную щетку, 1 боковую щетку и 2 фильтра.
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Совместимые продукты
Philips HomeRun серии 9000

Philips HomeRun серии 9000
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU9100/10

Комплект для обслуживания 3 в 1

Оригинальный комплект для обслуживания HomeRun серии 9000

  • 1 основная щетка

  • 1 боковая щетка

  • 2 моющихся фильтра EPA11

  • Совместимость: серия 9000

Фильтр EPA с отличной фильтрацией

Фильтр EPA с отличной фильтрацией

Комплект содержит 2 фильтра EPA11, которые задерживают мелкую пыль перед выбросом воздуха обратно в помещение, обеспечивая чистоту воздуха в комнате. Фильтр следует заменять каждые 3–6 месяцев.

Основная щетка для любых полов

Основная щетка для любых полов

Основная щетка предназначена для уборки любых напольных покрытий роботом, чтобы вам не пришлось вручную убираться даже в труднодоступных местах.

Уборка возле стен и в углах

Уборка возле стен и в углах

Наша боковая щетка обеспечивает более качественную уборку — благодаря лазерной навигации D-ToF и передовым алгоритмам она захватывает пыль вдоль плинтусов и стен. Ее легко установить на робота для быстрого и удобного обслуживания.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹Захватывает 96,5 % частиц размером 0,3 мкм.