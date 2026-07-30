Уборка возле стен и в углах

Наша боковая щетка обеспечивает более качественную уборку — благодаря лазерной навигации D-ToF и передовым алгоритмам она захватывает пыль вдоль плинтусов и стен. Ее легко установить на робота для быстрого и удобного обслуживания.