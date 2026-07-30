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XV1492/10
1 основная щетка
1 боковая щетка
2 моющихся фильтра EPA11
Совместимость: серия 9000
Комплект содержит 2 фильтра EPA11, которые задерживают мелкую пыль перед выбросом воздуха обратно в помещение, обеспечивая чистоту воздуха в комнате. Фильтр следует заменять каждые 3–6 месяцев.
Основная щетка предназначена для уборки любых напольных покрытий роботом, чтобы вам не пришлось вручную убираться даже в труднодоступных местах.
Наша боковая щетка обеспечивает более качественную уборку — благодаря лазерной навигации D-ToF и передовым алгоритмам она захватывает пыль вдоль плинтусов и стен. Ее легко установить на робота для быстрого и удобного обслуживания.
Отзывы
¹Захватывает 96,5 % частиц размером 0,3 мкм.