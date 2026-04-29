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Philips Концентрат средства для уборки полов
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XV1493/10
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Высокоэффективное средство Philips для уборки полов позволит без труда удалять жир, липкие пятна и грязь. Совместимо с Philips HomeRun серий 5000 и 9000 для влажной уборки.
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