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Philips Концентрат средства для уборки полов

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PhilipsКонцентрат средства для уборки полов

XV1493/10

Philips Концентрат средства для уборки полов

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Инструкции и документация

Высокоэффективное средство Philips для уборки полов позволит без труда удалять жир, липкие пятна и грязь. Совместимо с Philips HomeRun серий 5000 и 9000 для влажной уборки.

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  • 14 August 2026

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