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XV1493/10
Для любых твердых напольных покрытий
Удаляет жир, пятна и грязь
Формула-концентрат для уборки
Без вреда для вас и питомцев¹
Совместимость: HomeRun серий 5000 и 9000
Это средство для уборки полов подойдет для любых твердых напольных покрытий² и поможет легко удалить с них жир, пятна и липкую грязь. Полы будут сиять — без остатков грязи и разводов.
Концентрат средства для уборки полов Philips разработан специально для роботов-пылесосов Philips HomeRun. Он обеспечит оптимальный результат уборки и продлит срок службы робота.
Крышка-дозатор поможет правильно рассчитать количество чистящего средства. Используйте 10 мл средства на один резервуар для воды 3,5 л в станции (серия 9000) или добавьте 1 мл прямо в резервуар устройства (серия 5000). В связке с HomeRun серии 5000 или 9000 это средство обеспечит превосходный результат уборки.
Отзывы
¹ При целевой эксплуатации
² Всегда тестируйте на области вне прямого обзора, чтобы убедиться, что продукт подходит для вашего напольного покрытия.
³ Согласно директиве OECD 302 B