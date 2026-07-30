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  • Концентрат средства для уборки полов для роботов HomeRun.
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  • Концентрат средства для уборки полов для роботов HomeRun.
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PhilipsКонцентрат средства для уборки полов

XV1493/10

Концентрат средства для уборки полов для роботов HomeRun.
Высокоэффективное средство Philips для уборки полов позволит без труда удалять жир, липкие пятна и грязь. Совместимо с Philips HomeRun серий 5000 и 9000 для влажной уборки.
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Совместимые продукты
HomeRun 5000 Робот,сухая/влажная уборка

HomeRun 5000 Робот,сухая/влажная уборка
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU5100/10

Philips HomeRun серии 9000

Philips HomeRun серии 9000
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU9100/10

Чистые полы без лишних усилий

Концентрат средства для уборки полов для роботов HomeRun.

  • Для любых твердых напольных покрытий

  • Удаляет жир, пятна и грязь

  • Формула-концентрат для уборки

  • Без вреда для вас и питомцев¹

  • Совместимость: HomeRun серий 5000 и 9000

Для любых твердых напольных покрытий

Для любых твердых напольных покрытий

Это средство для уборки полов подойдет для любых твердых напольных покрытий² и поможет легко удалить с них жир, пятна и липкую грязь. Полы будут сиять — без остатков грязи и разводов.

Продлите срок службы робота

Продлите срок службы робота

Концентрат средства для уборки полов Philips разработан специально для роботов-пылесосов Philips HomeRun. Он обеспечит оптимальный результат уборки и продлит срок службы робота.

Формула-концентрат для уборки

Формула-концентрат для уборки

Крышка-дозатор поможет правильно рассчитать количество чистящего средства. Используйте 10 мл средства на один резервуар для воды 3,5 л в станции (серия 9000) или добавьте 1 мл прямо в резервуар устройства (серия 5000). В связке с HomeRun серии 5000 или 9000 это средство обеспечит превосходный результат уборки.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹ При целевой эксплуатации

      2. ² Всегда тестируйте на области вне прямого обзора, чтобы убедиться, что продукт подходит для вашего напольного покрытия.

      3. ³ Согласно директиве OECD 302 B