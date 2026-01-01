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XV1793/01
Сменные щетки
Комплект сменных щеток для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входят 2 мягкие щетки Power Brush из микрофибры. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.
Для пылесоса Philips AquaTrio 9000
2 сверхмягкие щетки из микрофибры
Бережная уборка твердых покрытий
Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев
Две сверхмягкие щетки Power Brush из микрофибры, подходят для твердых напольных покрытий*.
Рекомендуем заменять щетки каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
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Деревянные полы: только для полов, не впитывающих влагу