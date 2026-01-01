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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Аксессуары для беспроводного AquaTrioСменные щетки

XV1793/01

1 награда

Сменные щетки

Комплект сменных щеток для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входят 2 мягкие щетки Power Brush из микрофибры. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

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Совместимые продукты
Серия 9000

Серия 9000
Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW9463/11

Серия 9000

Серия 9000
Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW9463/10

Оригинальная сменная щетка для беспроводного пылесоса AquaTrio

Сменные щетки

  • Для пылесоса Philips AquaTrio 9000

  • 2 сверхмягкие щетки из микрофибры

  • Бережная уборка твердых покрытий

  • Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев

Сверхмягкие щетки из микрофибры

Две сверхмягкие щетки Power Brush из микрофибры, подходят для твердых напольных покрытий*.

Замена каждые 6 месяцев для оптимальных результатов

Рекомендуем заменять щетки каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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Примечания

  1. Деревянные полы: только для полов, не впитывающих влагу