Сменные щетки

Комплект сменных щеток для беспроводного пылесоса Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серии 9000 для сухой и влажной уборки. В комплект входят 2 мягкие щетки Power Brush из микрофибры. Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.