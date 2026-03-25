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XW9463/10
Запатентованные щетки AquaSpin: мощность очистки 4000 об/мин.
Справится с любым типом загрязнений!
До 55 минут работы*
Высокоскоростная автоочистка: позвольте нам сделать всю работу!
Чистка свежей водой каждый раз: PowerCyclone Aqua
Очищайте любые поверхности и удаляйте любые загрязнения! Удаляйте пыль и грязь с ковров и твердых полов с помощью мощного модуля для сухой уборки. Для идеально вымытого пола за один проход активируйте мощный модуль для влажной уборки и пылесоса!
AquaTrio автоматически очищается после каждого использования, удаляя влагу, грязь и бактерии. Ручная очистка не требуется. Всегда чистый и готовый к работе.
Технология PowerCyclone Aqua эффективно отделяет грязную воду и грязь, обеспечивая подачу на щетки чистой воды для оптимальной уборки пола.
3.0
из 5
2
Отзывы
Ірина РIA
25/03/2026
Україна
Гарний,зручний і функціональний
Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥
Плюсы
Легкий, потужний і зручний
Минусы
Немає функцію зрізу волосся від намотування
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Shouts
12/01/2026
Україна
Проверенный покупатель
Не задоволена якістю роботи пилососу
Акумулятор при митті підлоги сідає за 30 хвилин і встигаєш прибрати тільки 50м кВ, миє не достатньо добре, якщо підлога не ідеально рівна і в плитці є шви, то там залишається вода, а на ламінаті залишаються розводи. На турбощітку пилососу постійно накручується волосся та шерсть, які доводиться руками виплутувати . За потужністю дуже слабкий в порівнянні із звичайним пилосос Дуже розчарована, своїх грошей не вартує.
Минусы
Якісь прибирання
Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
В категории беспроводных пылесосов для сухой и влажной уборки, на основе количества оборотов щетки в минуту, по результатам тестирования моделей премиум-класса, 2025
Зависит от использования и режимов
В обычном режиме для пылесоса и влажной уборки