Акумулятор при митті підлоги сідає за 30 хвилин і встигаєш прибрати тільки 50м кВ, миє не достатньо добре, якщо підлога не ідеально рівна і в плитці є шви, то там залишається вода, а на ламінаті залишаються розводи. На турбощітку пилососу постійно накручується волосся та шерсть, які доводиться руками виплутувати . За потужністю дуже слабкий в порівнянні із звичайним пилосос Дуже розчарована, своїх грошей не вартує.