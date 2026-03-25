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  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
  • Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.

Серия 9000Беспроводной моющий пылесос AquaTrio

XW9463/10

3
| (2) Отзывы
Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.
Справляйтесь с любыми загрязнениями с помощью самых быстрых щеток в мире*. Удаляйте пыль, грязь, пятна и жидкости за один проход. Щетки вращаются со скоростью 4000 об/мин, обеспечивая постоянное промывание щеток и чистоту вашего пола.
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Самые быстрые щетки в мире*

Создан для эффективной работы, готов к любым задачам.

  • Запатентованные щетки AquaSpin: мощность очистки 4000 об/мин.

  • Справится с любым типом загрязнений!

  • До 55 минут работы*

  • Высокоскоростная автоочистка: позвольте нам сделать всю работу!

  • Чистка свежей водой каждый раз: PowerCyclone Aqua

Справится со всем — удаляет пыль, грязь, пятна и жидкости за один проход

Справится со всем — удаляет пыль, грязь, пятна и жидкости за один проход

Очищайте любые поверхности и удаляйте любые загрязнения! Удаляйте пыль и грязь с ковров и твердых полов с помощью мощного модуля для сухой уборки. Для идеально вымытого пола за один проход активируйте мощный модуль для влажной уборки и пылесоса!

Высокоскоростная автоочистка: позвольте нам сделать всю работу!

Высокоскоростная автоочистка: позвольте нам сделать всю работу!

AquaTrio автоматически очищается после каждого использования, удаляя влагу, грязь и бактерии. Ручная очистка не требуется. Всегда чистый и готовый к работе.

Чистота со свежей водой каждый раз: PowerCyclone Aqua.

Чистота со свежей водой каждый раз: PowerCyclone Aqua.

Технология PowerCyclone Aqua эффективно отделяет грязную воду и грязь, обеспечивая подачу на щетки чистой воды для оптимальной уборки пола.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

25/03/2026

Україна

Україна

Гарний,зручний і функціональний

Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥

Плюсы

Легкий, потужний і зручний

Минусы

Немає функцію зрізу волосся від намотування

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

12/01/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Не задоволена якістю роботи пилососу

Акумулятор при митті підлоги сідає за 30 хвилин і встигаєш прибрати тільки 50м кВ, миє не достатньо добре, якщо підлога не ідеально рівна і в плитці є шви, то там залишається вода, а на ламінаті залишаються розводи. На турбощітку пилососу постійно накручується волосся та шерсть, які доводиться руками виплутувати . За потужністю дуже слабкий в порівнянні із звичайним пилосос Дуже розчарована, своїх грошей не вартує.

Минусы

Якісь прибирання

Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

Этот отзыв про Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

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      Примечания

      1. В категории беспроводных пылесосов для сухой и влажной уборки, на основе количества оборотов щетки в минуту, по результатам тестирования моделей премиум-класса, 2025

      2. Зависит от использования и режимов

      3. В обычном режиме для пылесоса и влажной уборки