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XV1892/02
Продлевает срок службы швабры: оптимальный дозатор уменьшает износ.
Картридж-дозатор на 40 сеансов: формула-концентрат обеспечит бережную уборку.
Быстро сохнет: высохнет на 50 % быстрее, чем при уборке ручной шваброй, для идеально сияющих полов.**
Экономичное решение: один картридж заменяет собой до трех бутылок с обычным моющим средством.
Для людей и питомцев: защищает напольные покрытия и не вредит окружающей среде.
Концентрат для уборки полов Philips OneUp создан специально для электрошвабр Philips OneUp. Он обеспечит оптимальный результат уборки и продлит срок службы электрошвабры.
Картридж с концентратом для уборки полов Philips OneUp легко установить в резервуар для чистой воды вашей электрошвабры — удобная подача с дозатором обеспечит идеальный результат уборки.
Сухая+влажная уборка со сменной насадкой Philips OneUp обеспечит равномерную влажную уборку полов — больше никаких пятен, и они высохнут на 50 % быстрее**
Отзывы
Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC60335-2-2
Согласно директиве OECD 302 B