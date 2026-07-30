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  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!

Philips OneUpЧистящее средство

XV1892/02

Пока, швабра! Привет, OneUp!
Используйте электрошвабру Philips OneUp со специальным моющим средством. Оно обеспечит отсутствие разводов при мытье любых напольных покрытий — ваши полы будут сиять. Идеально для твердых и деликатных покрытий, а также уборки повседневной грязи.
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Совместимые продукты
Оригинальная Philips OneUp серии 5000

Оригинальная Philips OneUp серии 5000
Электрошвабра

XV5113/01

Оригинальная Philips OneUp серии 3000

Оригинальная Philips OneUp серии 3000
Электрошвабра

XV3101/01

Всегда идеальная уборка.

Пока, швабра! Привет, OneUp!

  • Продлевает срок службы швабры: оптимальный дозатор уменьшает износ.

  • Картридж-дозатор на 40 сеансов: формула-концентрат обеспечит бережную уборку.

  • Быстро сохнет: высохнет на 50 % быстрее, чем при уборке ручной шваброй, для идеально сияющих полов.**

  • Экономичное решение: один картридж заменяет собой до трех бутылок с обычным моющим средством.

  • Для людей и питомцев: защищает напольные покрытия и не вредит окружающей среде.

Специально создан для электрошвабры Philips OneUp

Специально создан для электрошвабры Philips OneUp

Концентрат для уборки полов Philips OneUp создан специально для электрошвабр Philips OneUp. Он обеспечит оптимальный результат уборки и продлит срок службы электрошвабры.

Удобная подача с дозатором

Удобная подача с дозатором

Картридж с концентратом для уборки полов Philips OneUp легко установить в резервуар для чистой воды вашей электрошвабры — удобная подача с дозатором обеспечит идеальный результат уборки.

Полы сохнут на 50 % быстрее, больше никаких пятен с насадками OneUp**

Полы сохнут на 50 % быстрее, больше никаких пятен с насадками OneUp**

Сухая+влажная уборка со сменной насадкой Philips OneUp обеспечит равномерную влажную уборку полов — больше никаких пятен, и они высохнут на 50 % быстрее**

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC60335-2-2

      2. Согласно директиве OECD 302 B