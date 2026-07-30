Пока, швабра! Привет, OneUp!

Используйте электрошвабру Philips OneUp со специальным моющим средством. Оно обеспечит отсутствие разводов при мытье любых напольных покрытий — ваши полы будут сиять. Идеально для твердых и деликатных покрытий, а также уборки повседневной грязи.