Пока, швабра! Привет, OneUp!

Попрощайтесь со шваброй, которая размазывает грязь! Встречайте электрическую швабру Philips OneUp: швабра, которая изменила правила игры в уборке, обеспечивая в 2 раза более чистые полы в 2 раза быстрее***. Благодаря запатентованной технологии OneUp она всасывает грязную воду, одновременно подавая чистую воду на пол для безупречного блеска.