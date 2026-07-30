Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
XV3101/01
В 2 раза чище, чем с обычной шваброй***: глубокая очистка удаляет до 99,9 % бактерий*.
В 2 раза быстрее, чем с обычной шваброй: уборка, которая сокращает время мытья полов вдвое.**
Оригинальная технология OneUp: запатентованная технология подачи чистой воды с бесшумным всасыванием грязной.
Беспроводная конструкция: свобода движений благодаря шарниру с поворотом на 360°.
Долговечный аккумулятор и съемные насадки: до 50 минут непрерывной уборки.
Очищайте жир, пятна, липкую грязь, мелкую пыль и повседневные загрязнения на полу. Для сияющего пола без разводов и остатков с удалением до 99,9 % бактерий*
Оцените удобную уборку полов без ведра, выжимания и споласкивания тряпки. Электрошвабра Philips OneUp упростит процедуру уборки.
Благодаря запатентованной технологии OneUp вы можете быть уверены, что не размазываете грязь. Она подает чистую воду на пол, одновременно бесшумно всасывая грязную воду. Каждый раз.
Отзывы
Действительно чисто: измерение глянцевитости убранной поверхности; протестировано с использованием жидкости, по сравнению с ручными швабрами.
Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC 60335-2-2.
Протестировано на определенной тестовой зоне с образцами E. Coli и S. Aureus с использованием только воды.
Дом площадью 125 м².