Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
XV5113/01
В два раза чище полы по сравнению с ручными швабрами***: Глубокая очистка удаляет до 99,9 % бактерий*.
В два раза быстрее мытье по сравнению с ручными швабрами: уборка занимает вдвое меньше времени.**
Оригинальная технология OneUp: запатентованная технология, которая подает чистую воду и бесшумно всасывает грязную
Беспроводной и маневренный дизайн: наслаждайтесь свободой движений с шарниром на 360°.
Долговечный аккумулятор и съемные насадки: до 70 минут непрерывной уборки.
Очищайте полы от жира, липкой грязи, мелкой пыли и других следов. Ваши полы будут сиять — никаких разводов и остатков грязи, а также на 99,9 % меньше бактерий*
Оцените удобную уборку полов без ведра, выжимания и споласкивания тряпки. Электрошвабра Philips OneUp упростит процедуру уборки.
Благодаря запатентованной технологии OneUp вы можете быть уверены, что не размазываете грязь. Она подает чистую воду на пол, одновременно бесшумно всасывая грязную воду. Каждый раз.
Отзывы
Действительно чисто: измерение глянцевитости убранной поверхности; протестировано с использованием жидкости, по сравнению с ручными швабрами.
Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC 60335-2-2.
Протестировано на определенной тестовой поверхности с образцами E. Coli и S. Aureus, используя только воду.
Дом площадью 125 м².