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Все серии

  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!
  • Пока, швабра! Привет, OneUp!

Оригинальная Philips OneUp серии 5000Электрошвабра

XV5113/01

Пока, швабра! Привет, OneUp!
Попрощайтесь со шваброй, которая размазывает грязь! Встречайте электрошвабру Philips OneUp: швабра, которая изменила правила уборки, обеспечивая в 2 раза более чистые полы в 2 раза быстрее***. Благодаря запатентованной технологии OneUp она всасывает грязную воду и одновременно подает чистую воду на пол для безупречного блеска.
Посмотреть все преимущества

Всегда идеальная уборка.

Пока, швабра! Привет, OneUp!

  • В два раза чище полы по сравнению с ручными швабрами***: Глубокая очистка удаляет до 99,9 % бактерий*.

  • В два раза быстрее мытье по сравнению с ручными швабрами: уборка занимает вдвое меньше времени.**

  • Оригинальная технология OneUp: запатентованная технология, которая подает чистую воду и бесшумно всасывает грязную

  • Беспроводной и маневренный дизайн: наслаждайтесь свободой движений с шарниром на 360°.

  • Долговечный аккумулятор и съемные насадки: до 70 минут непрерывной уборки.

Не идите на компромисс в чистоте, только Philips OneUp убирает как OneUp.

Не идите на компромисс в чистоте, только Philips OneUp убирает как OneUp.

Очищайте полы от жира, липкой грязи, мелкой пыли и других следов. Ваши полы будут сиять — никаких разводов и остатков грязи, а также на 99,9 % меньше бактерий*

Без ведра и без хлопот: легкая уборка от начала до конца

Без ведра и без хлопот: легкая уборка от начала до конца

Оцените удобную уборку полов без ведра, выжимания и споласкивания тряпки. Электрошвабра Philips OneUp упростит процедуру уборки.

Оригинальная запатентованная технология OneUp

Оригинальная запатентованная технология OneUp

Благодаря запатентованной технологии OneUp вы можете быть уверены, что не размазываете грязь. Она подает чистую воду на пол, одновременно бесшумно всасывая грязную воду. Каждый раз.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Сменные насадки

    XV1882/10
    • Бережная микрофибра для уборки полов: очищайте твердые полы, включая деликатные и невпитывающие покрытия.
    • На 50 % быстрее ручной швабры: одновременная сухая и влажная уборка для самых сияющих полов.**
    • Легко снять: создано для удобной и гигиеничной уборки электрошваброй.
    • Технология OneUp: запатентованная технология подает чистую воду и бесшумно всасывает грязную воду.
    • До 6 месяцев использования: сменные насадки Philips OneUp можно стирать как руками, так и в стиральной машине.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Сменные насадки

    XV1882/20
    • Пол встречается с мягкой микрофиброй: очистка твердых полов, включая деликатные и невпитывающие поверхности.
    • На 50% быстрее высыхает по сравнению с ручной шваброй: одновременная влажная уборка и сушка для безупречной чистоты полов.**
    • Легко снимается: разработано для удобной электрической влажной уборки без лишних хлопот.
    • Технология OneUp: запатентованная технология подачи чистой воды с бесшумным всасыванием грязной воды.
    • Используются до 6 месяцев: сменные насадки Philips OneUp можно стирать в стиральной машине и вручную.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Чистящее средство

    XV1892/02
    • Продлевает срок службы швабры: оптимальный дозатор уменьшает износ.
    • Картридж-дозатор на 40 сеансов: формула-концентрат обеспечит бережную уборку.
    • Быстро сохнет: высохнет на 50 % быстрее, чем при уборке ручной шваброй, для идеально сияющих полов.**
    • Экономичное решение: один картридж заменяет собой до трех бутылок с обычным моющим средством.
    • Для людей и питомцев: защищает напольные покрытия и не вредит окружающей среде.

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      Примечания

      1. Действительно чисто: измерение глянцевитости убранной поверхности; протестировано с использованием жидкости, по сравнению с ручными швабрами.

      2. Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC 60335-2-2.

      3. Протестировано на определенной тестовой поверхности с образцами E. Coli и S. Aureus, используя только воду.

      4. Дом площадью 125 м².