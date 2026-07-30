Пока, швабра! Привет, OneUp!

Попрощайтесь со шваброй, которая размазывает грязь! Встречайте электрошвабру Philips OneUp: швабра, которая изменила правила уборки, обеспечивая в 2 раза более чистые полы в 2 раза быстрее***. Благодаря запатентованной технологии OneUp она всасывает грязную воду и одновременно подает чистую воду на пол для безупречного блеска.